Сильные дожди отрезали от "большой земли" часть населенных пунктов Удорского района

На дороге "Кривое-Пучкома" в Удорском районе сильный ливень разрушил мост на Кепшор ю, примерно в 10-12 км от деревни Кривое. От "большой земли" оказались отрезанными несколько населенных пунктов.

Как сообщил "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, на Вашке, как и на всех других реках района, уровень воды резко поднялся. Этот участок дороги – зимник. Капитальных мостов там нет, только деревянные, построенные по временной схеме. Ручей заложен связанными между собой бревнами. При сильных дождях эту связку бревен поднимает водой.

"Ситуация там тяжелая. Пока вода не упадет, решить что-либо сложно. Сейчас туда отправился предприниматель, который обслуживает эту дорогу. Причем не летник, а зимник. Тем не менее, он сейчас на месте решает, что можно сделать. Может, придется ждать, когда упадет уровень воды, потому что по воде понтон не поставишь", - рассказал Н.Жилин.

Руководитель районной администрации признал, что ситуация с дорогами в этой местности очень сложная. По Вашке практически все населенные пункты оказались отрезанными от "большой земли". В аналогичном положении находятся Муфтюга и Чупрово, дороги там размыты, и по ним практически невозможно проехать.

По направлению Большой Пыссы мосты строятся регулярно. В этом направлении они практически не появляются.

"Каждый год происходит такая ситуация. Эта проблема тянется еще со времен советской власти. Население там убывает. Там надо строить новые дороги, а на это никакой надежды. Капитальные мосты там тоже не построят. Это экономически бесперспективно. Надеемся на сухую погоду", - признал глава администрации района.