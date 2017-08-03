В Ухте открыли памятник Петру и Февронии

В конце прошлой недели в Ухте на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших, установили памятник из белого мрамора святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским – покровителям семьи, любви и верности. Это первый официально открытый памятник скульптурного симпозиума "Север в трех измерениях", проходившего в Ухте на протяжении трех недель и в котором приняли участие десять скульпторов.

Как пишет газета "Республика", в творческом арсенале этого союза – десятки памятников, установленных в разных городах России. В последние годы, как признались зодчие корреспонденту "Республики", они работают исключительно в духовном направлении. Бронзовая скульптура "Святой Николай", установленная на истоке Волги, скульптура "Святой Николай Столобенский" в Нило-Столобенской пустыни близ города Осташкова, бронзовые скульп-туры "Святой Лонгин Коряжемский" и "Святой Прокопий Устюжский – вот далеко не полный перечень работ ваятелей, несущих высокий нравственный посыл.

Изначально скульптура Петра и Февронии задумывалась авторами несколько в ином варианте. Зодчие долго не могли уйти от искушения изваять святых рельефом – на плите. Чтобы развеять сомнения, позвали священника, который заверил художников, что скульптура должна быть объемной.

Открытие памятника благоверным Петру и Февронии Муромским проходило под звон колоколов. Памятник освятил настоятель храма отец Роман, прочитавший молебен князю и княгине. Высокую оценку памятнику дала экспертная комиссия, в состав которой вошли искусствоведы из Санкт-Петербурга и Ярославля.

"Мне кажется, эта скульптура станет настоящим духовным и эстетическим символом Ухты, – отметила декан факультета теории и истории искусств, профессор кафедры русского искусства Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Светлана Грачева. – И в этом огромная заслуга генерального директора ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александра Гайворонского, предоставившего скульпторам замечательные условия для работы, и куратора проекта Ольги Орловой, которая сумела ненавязчиво и тонко подойти к подбору скульпторов. В результате сложилась команда, включающая представителей нескольких школ. Здесь и академическое направление, и декоративное, представлено и современное искусство. Сам материал – белый мрамор и гранит – это уже украшение города. Думаю, что все эти восемь скульптур сделают Ухту еще более привлекательной и сюда захочется приезжать туристам".

Директор издательского дома НЭП Дмитрий Алексеев выразил надежду, что с появлением памятника уйдет в небытие странная традиция в день свадьбы вешать замки на ограды моста через речку Чибью, а молодожены вместо этого будут приходить поклониться скульптуре святых Петра и Февронии как символу верности и любви.

Город украсят и другие работы скульпторов. Это скульптура Ильи Мишанина "Романтики", изготовленная из мрамора и гранита, которая будет установлена на Комсомольской площади. На улице Алексеева "вырастет" гранитный "Северный цветок" Александра Выборова. Пока еще не определились с местом для огромной скульптуры "Остров" Сергея Разманова. Скульптором, работающим с камнем, он становится второй раз в жизни. Кроме того, камень, доставшийся ему, оказался многим больше, чем предполагалось, немало времени ушло на обрубку лишнего. Несмотря на все это, работа – суровый северный человек с птицей и лисой – получилась внушительной и говорящей. Остальные объекты: "Северный ветер" Александра Хромых, "Северное солнце" Михаила Евдокимова, "Север в трех измерениях" Николая Краюхина – украсят зону отдыха – сквер возле нового здания ООО "Газпром трансгаз Ухта". И лишь одна работа "Кубометр газа", изготовленная по проекту Сергея Разманова, будет размещена непосредственно на территории предприятия.

В течение трех недель кипела работа. Как признались сами зодчие, поначалу их несколько смутила отдаленность места работы от города. Но в первый же день, ознакомившись с условиями, они согласились: лучшего и быть не могло. Техника, предоставленная организаторами в помощь скульпторам, навесы, инструменты – все, о чем можно было только мечтать. Но главное – материал: прекрасный белый мрамор и гранит, привезенные с Урала. И еще одно безусловное достоинство рабочего места – неустанная забота команды организатора проекта, которая всячески оказывала и физическую, и моральную поддержку.

"Мне доводилось видеть разные симпозиумы, но, пожалуй, впервые довелось увидеть, насколько тщательно и детально организаторы вникают во все этапы проведения проекта. Как председатель оргкомитета тщательно вникает во все тонкости работы, как сам выбирает и неоднократно выверяет и согласовывает с авторами отобранные под скульптуры места", – подчеркнула член комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Татьяна Бойцова.

Куратор проекта Ольга Орлова призналась, что проект "Север в трех измерениях" – это замечательная история, когда в единении бизнеса и творчества рождается настоящая нетленная красота.