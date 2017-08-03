В Воркуте приставы добились выплаты многотысячного долга алиментщицы в пользу семилетнего ребенка

Судебные приставы Республики Коми добились оплаты алиментов в размере 400 тысяч рублей.

Должник по алиментам полностью погасил сумму задолженности после того, как судебный пристав-исполнитель разъяснил гражданке Б. о том, что в ее бездействии усматриваются признаки административного и уголовного правонарушения. Испугавшись мер принудительного характера, женщина нашла деньги и выполнила свой родительский долг.

В отделе судебных приставов по г. Воркуте на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с гражданки Б. алиментных платежей в пользу бывшего мужа на содержание семилетнего сына. В процессе исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем применялись меры по установлению места проживания (регистрации) должника Б., так как по адресу, указанному в исполнительном документе, женщина не проживала. Спустя некоторое время местонахождение гражданки Б. было установлено, она была ознакомлена с постановлением о возбуждении исполнительного производства, также неоднократно предупреждалась об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Несмотря на это, женщина не торопилась исполнять свой родительский долг. Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на доход должника, однако в последующем документы были возвращены в отдел судебных приставов по г. Воркуте в связи с тем, что между гражданкой Б. и организацией трудовые отношения были расторгнуты.

Судебному приставу-исполнителю пришлось примененить меры принудительного взыскания в виде наложения ареста на имущество должника. Имущество, подвергнутое аресту, было реализовано, а денежные средства, вырученные от реализации, были перечислены в счет погашения задолженности по алиментным платежам.

Позже судебным приставом-исполнителем было установлено очередное место работы должника, в связи с чем вновь было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату. Тогда же был произведен расчет задолженности по алиментным обязательствам, которая составила более 400 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель в очередной раз предупредил гражданку Б. об административной и уголовной ответственности, провел работу по разъяснению последствий по неуплате алиментов. Только после этого на депозитный счет отдела судебных приставов по г. Воркуте поступили денежные средства в размере 400 тысяч рублей.

УФССП России по Республике Коми призывает матерей и отцов не лишать своих детей благополучия в повседневной жизни и выплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера. Самостоятельно контролировать свои долговые обязательства можно с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте Управления www.r11.fssprus.ru либо с помощью приложения "ФССП России", разработанного специально для мобильных устройств.