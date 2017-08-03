Сыктывкарские спасатели доставили "скорую" в поселок Сидорполой

Помощь медиков потребовалась мужчине в отрезанном от земли поселке Сидорполой. Команду врачей скорой помощи доставили на место сотрудники Сыктывкарского спасотряда. Об этом "Комиинформу" сообщили в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми".

Как пояснили в спасотряде, дорога в направлении этого населенного пункта повреждена дождями и непригодна для автомобильного транспорта, местных переправляет паром дважды в день. Подобные вызовы при этом поступают нечасто, постоянных жильцов в поселке с каждым годом все меньше.

За помощью к спасателям обратились сами медики, когда поступил вызов.В операции были задействованы лодка и четверо спасателей, доставка медпомощи в обе стороны заняла около часа, госпитализация больному не потребовалась.