Сыктывкарские спасатели доставили "скорую" в поселок Сидорполой

3 августа 2017 года, 8:55 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Помощь медиков потребовалась мужчине в отрезанном от земли поселке Сидорполой. Команду врачей скорой помощи доставили на место сотрудники Сыктывкарского спасотряда. Об этом "Комиинформу" сообщили в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми".

Как пояснили в спасотряде, дорога в направлении этого населенного пункта повреждена дождями и непригодна для автомобильного транспорта, местных переправляет паром дважды в день. Подобные вызовы при этом поступают нечасто, постоянных жильцов в поселке с каждым годом все меньше.

За помощью к спасателям обратились сами медики, когда поступил вызов.В операции были задействованы лодка и четверо спасателей, доставка медпомощи в обе стороны заняла около часа, госпитализация больному не потребовалась.

Наталья Петрова

  Ключевые слова: спас-коми, скорая, Сидорполой, медики, дорога
  Рубрика: Происшествия
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