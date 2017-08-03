В Печорском районе спасатели вновь искали пропавшую пенсионерку

3 августа 2017 года, 8:10 | Печорский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Печорском районе вновь шли поиски пропавшей пенсионерки из поселка Озёрный, - сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. По обращению следственного комитета спасатели отработали новый участок, где предположительно видели разыскиваемую.

Поисковые работы продолжались в течение всего дня, четверо сотрудников спасотряда исследовали район поселка Каджером, что находится в 80 километрах от Озерного, однако следов женщины не обнаружили. В посёлке размещены объявления с фото пропавшей.

Напомним, женщина 1939-го года рождения ушла из дома ориентировочно в 7:20 22 июня, не сказав родным, куда направляется. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.Пенсионерка страдает временными провалами в памяти.

Наталья Петрова

  Ключевые слова: спасатели, поиск, Печора, пенсионеры
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:34 02.08.2017
Прилузские спасатели доставили продукты в Оньмесь
08:20 02.08.2017
Семейные неурядицы в Сосногорске подняли спасотряд по ложной тревоге
07:57 02.08.2017
Печорские спасатели вывели из леса заплутавшую пенсионерку


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео