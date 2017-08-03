В Печорском районе спасатели вновь искали пропавшую пенсионерку

В Печорском районе вновь шли поиски пропавшей пенсионерки из поселка Озёрный, - сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС. По обращению следственного комитета спасатели отработали новый участок, где предположительно видели разыскиваемую.

Поисковые работы продолжались в течение всего дня, четверо сотрудников спасотряда исследовали район поселка Каджером, что находится в 80 километрах от Озерного, однако следов женщины не обнаружили. В посёлке размещены объявления с фото пропавшей.

Напомним, женщина 1939-го года рождения ушла из дома ориентировочно в 7:20 22 июня, не сказав родным, куда направляется. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.Пенсионерка страдает временными провалами в памяти.