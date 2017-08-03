Жители Коми награждены Почетными грамотами Республики Коми
Указом главы Республики Коми от 1 августа 2017 года №68 "О награждении Почётной грамотой Республики Коми" грамоты вручены 17-ти жителям региона.
За многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, наградить Почётной грамотой Республики Коми:
Артеева Андрея Филипповича - директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Косьювом", город Инта;
Бойко Валерия Анатольевича - водителя автомобиля 5 разряда Вуктыльской автотракторной колонны филиала общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" - Управление технологического транспорта и специальной техники публичного акционерного общества "Газпром", город Ухта;
Борисевича Игоря Владимировича - ведущего инженера по ремонту газокомпрессорной службы филиала общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" - Вуктыльское линейное производственное управление магистральных газопроводов публичного акционерного общества "Газпром", город Вуктыл ;
Борчанинову Елену Леонидовну - директора Государственного казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми", город Сыктывкар;
Жижеву Ирину Петровну - главного специалиста отдела информационно-поисковых систем государственного учреждения Республики Коми "Национальный архив Республики Коми", город Сыктывкар;
Иванова Михаила Борисовича - начальника отдела специальной связи Администрации Главы Республики Коми;
Казаринову Веру Николаевну - главного библиотекаря отдела краеведческой и национальной литературы государственного бюджетного учреждения Республики Коми "Национальная библиотека Республики Коми", город Сыктывкар;
Корнееву Ирину Викторовну - начальника Управления контроля и протокола Администрации Главы Республики Коми;
Кызъюрова Леонида Аркадьевича - заведующего отделом публикации и использования документов государственного учреждения Республики Коми "Национальный архив Республики Коми", город Сыктывкар;
Мяндину Ларису Михайловну - заведующего Пижемским культурным центром - филиалом муниципального бюджетного учреждения "Районный центр культуры, досуга и кино", Усть-Цилемский район;
Осипову Татьяну Юрьевну - главную медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Сыктывкарская детская поликлиника № 3";
Попова Фёдора Ивановича - водителя автомобиля 5 разряда Воркутинской автотракторной колонны филиала общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" - Управление технологического транспорта и специальной техники публичного акционерного общества "Газпром", город Ухта;
Порядину Надежду Леонидовну - начальника отдела маркетинга и развития форм взаимодействия с работодателями Государственного учреждения Республики Коми "Центр занятости населения Усть-Вымского района";
Симахину Ирину Васильевну - начальника лаборатории муниципального унитарного предприятия "Воркутинский хлебокомбинат" муниципального образования городского округа "Воркута";
Сметанину Таисию Филипповну - заведующего Няшабожским сельским домом культуры муниципального бюджетного учреждения культуры "Ижемская межпоселенческая клубная система";
Халилову Александру Ивановну - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми "Усинская центральная районная больница";
Шемелова Юрия Станиславовича - машиниста экскаватора 6 разряда участка аварийно-восстановительных работ № 1 филиала общества с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" - Управление аварийно-восстановительных работ публичного акционерного общества "Газпром", город Ухта.
Комиинформ
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