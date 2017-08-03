Жители Коми награждены Почетными грамотами Республики Коми

Указом главы Республики Коми от 1 августа 2017 года №68 "О награждении Почётной грамотой Республики Коми" грамоты вручены 17-ти жителям региона.

Комиинформ

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.



Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору