Ряду жителей республики присвоены Почётные звания "Заслуженный работник Республики Коми"

3 августа 2017 года, 7:25 |
Фото из архива "Комиинформа"

Пресс-служба главы РК распространяет Указ Главы Республики Коми от 1 августа 2017 года №67 "О присвоении почётного звания Республики Коми "Заслуженный работник Республики Коми".

За заслуги перед Республикой Коми присвоить почётное звание Республики Коми "Заслуженный работник Республики Коми":

Безносиковой Ирине Альбертовне - главе сельского поселения "Кажым", Койгородский район;

Воронковой Светлане Валерьевне - начальнику отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми

Григорьеву Евгению Васильевичу - заместителю начальника отдела протокола и международного сотрудничества Управления контроля и протокола Администрации Главы Республики Коми;

Каневой Марине Владимировне - художественному руководителю государственного автономного учреждения Республики Коми "Коми республиканская филармония", город Сыктывкар;

Компанец Ларисе Ивановне - заместителю начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута";

Конареву Владимиру Анатольевичу - заместителю начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Коми;

Ларуковой Татьяне Васильевне - директору общества с ограниченной ответственностью "Нившера", Корткеросский район;

Малетиной Антонине Алексеевне - преподавателю государственного профессионального образовательного учреждения "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова";

Рубцовой Галине Зиславовне - министру финансов Республики Коми;

Степановой Лилии Николаевне - руководителю отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, город Сыктывкар;

Тороповой Тамаре Васильевне - ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе.

Комиинформ

  Ключевые слова: звание
  Рубрика: Общество
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