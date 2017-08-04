Сергей Гапликов посетил уникальную лосиную ферму в Якше Троицко-Печорского района

Сегодня глава Коми посетил одну из главных достопримечательностей Троицко-Печорского района - лосеферму Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника, созданного в 1930 году. Его общая площадь – 1134,6 тысяч га.

Лосиная ферма – структурное подразделение заповедника, находится в подчинении Министерству природных ресурсов и экологии России.

Здесь разрабатываются методики одомашнивания лося и изучения его биологии. За время существования на лосеферме выращено более 640 животных. Сотрудниками лосефермы и сторонними специалистами опубликовано более 200 научных статей по биологии, физиологии и поведению лося.

На ферме используется система из трех основных загонов, оборудованная двадцать лет назад: загон для отела, раздоя и содержания во время дойки стельных лосих площадью 9,5 га, загон для выращивания и воспитания молодняка площадью 7,7 га, загон большой площади для передержки лосей в осенне-зимний период площадью 305 га.

Сейчас научные работы по изучению лосей не проводятся, а лосиная ферма стала, главным образом, туристическим объектом. В ближайшей перспективе на территории лосиной фермы планируют создато визит-центр с музеем лосефермы, построить новый большой загон для содержания взрослых лосей.

В заповеднике работают 69 сотрудников, на ферме - семь человек. Субсидия на выполнение госзадания в этом году составила 38,3 млн. рублей.