Сергей Гапликов проконтролировал завершение строительства двух домов для переселенцев в селе Нижняя Омра

В рамках рабочей поездки по Троицко-Печорскому району глава Коми Сергей Гапликов посетил строящиеся объекты.

Два двухэтажных жилых дома строятся на улице Овражная в рамках четвертого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Планировка входной группы левой секции обеспечивает доступность жилища для маломобильных групп населения. Стены – каркасно-щитовые с облицовкой снаружи плитами OSB, гипсокартонными листами изнутри, с теплоизоляционным материалом. Перегородки межкомнатные, межквартирные – трехслойные каркасно-щитовые со звукоизолирующим слоем. Газовое отопление, водоснабжение – централизованное, водоотведение – выгреб.

Строительство объекта осуществляет ООО "СеверРегионСтрой".

Согласно муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района "Троицко-Печорский" на 2015-2017 годы" Администрация МР "Троицко-Печорский" планирует приобретение 13 квартир (553,6 м2) у вышеуказанного застройщика на общую сумму 20 167 648,00 рублей.

Строительная готовность объекта сегодня составляет более 85%. Общестроительные работы завершены. Сейчас ведутся работы по подключению сантехнического оборудования, отопительных систем, а так же внутренние работы - оклейка стен, укладка напольных покрытий.

Дом планируют ввести в эксплуатацию к 31 августа. Провести аукцион на покупку квартир намерены до середины сентября этого года.

Во второй дом уже въехали новые жильцы.