Сергей Гапликов проконтролировал завершение строительства двух домов для переселенцев в селе Нижняя Омра

3 августа 2017 года, 16:02 | Троицко-Печорский
Фото Ярославы Пархачёвой

В рамках рабочей поездки по Троицко-Печорскому району глава Коми Сергей Гапликов посетил строящиеся объекты.

Два двухэтажных жилых дома строятся на улице Овражная в рамках четвертого этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

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Планировка входной группы левой секции обеспечивает доступность жилища для маломобильных групп населения. Стены – каркасно-щитовые с облицовкой снаружи плитами OSB, гипсокартонными листами изнутри, с теплоизоляционным материалом. Перегородки межкомнатные, межквартирные – трехслойные каркасно-щитовые со звукоизолирующим слоем. Газовое отопление, водоснабжение – централизованное, водоотведение – выгреб.

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Строительство объекта осуществляет ООО "СеверРегионСтрой".

Согласно муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района "Троицко-Печорский" на 2015-2017 годы" Администрация МР "Троицко-Печорский" планирует приобретение 13 квартир (553,6 м2) у вышеуказанного застройщика на общую сумму 20 167 648,00 рублей.

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Строительная готовность объекта сегодня составляет более 85%. Общестроительные работы завершены. Сейчас ведутся работы по подключению сантехнического оборудования, отопительных систем, а так же внутренние работы - оклейка стен, укладка напольных покрытий.

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Дом планируют ввести в эксплуатацию к 31 августа. Провести аукцион на покупку квартир намерены до середины сентября этого года.

Во второй дом уже въехали новые жильцы.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: строительство, село, ЖКХ, власть
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Экономика
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