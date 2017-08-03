Глава Коми осмотрел здание нижнеомринской школы "с историей"

Глава осмотрел здание школы в Нижней Омре, где к началу учебного года сделали ремонт. В помещении также провели реконструкцию. На первом этаже под крышей школы располагается и детский сад. Раньше дошкольники ютились в старом деревянном садике. Как рассказали С.Гапликову во время осмотра помещений учреждения образования, такой же ремонт и реконструкция планируются и в школе Комсомольска-на-Печоре.

Решение о реконструкции здания общеобразовательной школы в поселке Нижняя Омра было принято для перевода дошкольной группы из ветхого здания.

Из бюджета муниципального района в 2014 году на проведение работ были выделены средства в размере 8100,0 тыс. рублей.

Вместе с тем, подрядная организация условия муниципального контракта нарушила, а с подрядчиком расторгнут контракт в связи с невыполнением обязательств.

В целях своевременного начала образовательного процесса в 2014-2015 учебном году за счет выделенных средств на капитальный ремонт в сумме 713,3 тыс. рублей были проведены работы по ремонту системы отопления, оборудованию санузлов, установке окон.

В июне 2015 года направлены документы в Арбитражный суд Республики Коми по вопросу взыскания штрафа и пени с подрядчика в связи с невыполнением обязательств по контракту.

Арбитражным судом принято решение о проведении экспертной оценки качества выполненных подрядчиком работ в срок до 6 мая 2016 года.

Работы могут быть продолжены после вынесения решения Арбитражного суда Республики Коми. Соответственно, в 2015 и 2016 году средства на продолжение работ по переводу дошкольной группы в здание основной общеобразовательной школы пст.Нижняя Омра в местном бюджете предусмотрены не были.

В 2017 году средства на завершение ремонтных работ выделены из местного бюджета.Капитальный ремонт проведен в полном объеме, дошкольные группы готовы к новому учебному году.

В целях оснащения оборудованием дошкольных групп в полном объеме за счет средств республиканского бюджета Республики Коми будут выделены средства в размере 200,0 тыс. рублей, соглашение о перечислении субсидии бюджету района - в стадии подписания.

Сейчас школа функционирует, фактическое количество учащихся на конец 2016-2017 учебного года составило 96 человек, воспитанников - 19 (дошкольники). После открытия новых групп будут открыты 50 мест для дошкольников в помещениях школы.

В 2014 году в рамках реализации проекта по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств республиканского бюджета Республики Коми с учетом софинансирования из местного бюджета здесь провели ремонт спортивного зала школы на сумму 1085,5 тыс. рублей.