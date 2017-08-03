Молодёжь Троицко-Печорска поговорила с Сергеем Гапликовым о туризме, любви к Коми и немного о личном 

В рамках рабочей поездки в Троицко-Печорский район глава Коми встретился с членами молодёжной организации "Мылдiнса томлун", одной из самых ярких инициатив которой стал арт-фестиваль "Сено" в деревне Гришестав, получивший в этом году статус республиканского.

Здесь же, почти на берегу реки и в палатке на территории лагеря "Шаг к мечте" прошла встреча с активистами, которые задали главе региона интересующие вопросы.

Сама организация была создана в 2013 году, в составе 12 Советов молодежи поселений. Сегодня общая численность актива - 210 человек, а это 5,1 % от всей численности молодых людей района.

В лагере разработали молодежные туристические проекты: экологический арт-фестиваль "Сено", "Новый год в Гришеставе", "Сегма", "Зарни туй", которые поддержал проектный комитет по поддержке молодежных инициатив района "Троицко-Печорский". Эти инициативы постепенно воплощаются в жизнь. О них руководителю региона рассказала волонтёр движения Анна Щукина.

Первый вопрос, который молодёжь задала гостю, касался его общих впечатлений о работе в республике.

"Комаров полюбил", - пошутил он. После чего рассказал молодым активистам о том, что считает себя на своём месте, счастлив работать именно здесь, в красивейшем регионе страны, уникальном и таком разнообразном.

Все районы Коми разительно отличаются друг от друга. Здесь происходит лучшее экологическое воспитание человека, когда природа находится буквально на расстоянии вытянутой руки, сказал глава.

"Все наши красоты - удивительны. Об этом надо рассказывать людям как можно больше, - поделился мнением С.Гапликов. - Я ещё не видел ни одного человека, который бы побывал здесь и остался равнодушным к республике. Даже комары создают какую-то особую романтику. Здесь везде - естественная среда, что единит природу и человека".

Отдельно обсудили развитие проектов на территории старой деревни Гришестав. По мнению главы республики, которым он поделился с молодёжью, особо многого здесь и не нужно: все красоты уже создала сама природа.

Достаточно создавать на подобных "Сену" фестивалях элементарные условия для жизни в формате палаточного городка, придумывая для туристов свои уникальные "фишки": баню за символическую плату, гостиницу на сеновале. Идей здесь может быть много.

Активисты спросили у главы, как Коми выглядит на фоне других субъектов страны, какие специальности сейчас актуальнее выбирать, чтобы остаться работать в республике.

Рассказал Сергей Гапликов молодежи и немного личной информации: о том, что больше любит стихотворное изложение мысли, чем прозаическое, читает, в основном, историческую литературу и мемуары, детективы не любит за их предсказуемость, а в спорте ценит ощущение командного духа.

В завершение встречи трое молодых активистов получили благодарности от главы Коми за вклад в развитие молодёжного движения района. Это Александр Пыстин, Вера Десятка и Илья Голуб.

Сами волонтёры движения подарили С.Гапликову кукол в национальных костюмах.