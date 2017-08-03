Глава Коми едет в Троицко-Печорский район
Глава Коми выехал в Троицко-Печорский район республики. В программе двухдневного пребывания Сергея Гапликова в муниципалитете - встречи, посещение значимых объектов, а также экскурсия по знаменитой лосеферме в заповедной зоне.
3 августа Сергей Гапликов встретится с молодежным активом республиканского арт-фестиваля "Сено", который проходит близ деревни Гришестав.
В сельских поселениях главе предстоит посетить учреждения образования, культуры, а также оценить здания, строящиеся в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
4 августа запланирована встреча с депутатским корпусом администрации Троицко-Печорского района, инспекция участка дороги, экскурсия по лосеферме поселка Якша Печоро-Илычского заповедника.
Ярослава Пархачёва
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