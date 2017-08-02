Мэрия Сыктывкара планирует решить проблему со сбором и вывозом мусора в Седкеркеще до конца года

Варианты выхода из сложившейся проблемной ситуации несвоевременного вывоза мусора, особенно в период распутицы, сегодня в ходе рабочей встречи с жителями столичных поселков Седкыркещ и Трехозерка озвучил глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов.

Напомним, с 2015 года поселковый полигон сбора отходов был закрыт по решению суда. Вывозить и размещать мусор можно только на полигоне в местечке Дырнос, вывоз которого, особенно в период паводка и распутицы, затруднён.

В связи с чем проработана и будет внедрена новая схема сбора и удаления мусора за счет установки 30 крупногабаритных емкостей объемом 8 кубометров каждый в 13 местах сбора отходов около домов. Закупка коммунально-бытового оборудования запланирована на сентябрь-октябрь 2017 года.

"По нашим расчетам эта система позволит "пережить" период транспортной недоступности, является более безопасной с санитарно-эпидемиологической точки зрения. В случае необходимости, будем закупать дополнительные бункеры и расширять количество мест под их установку", - отметил мэр города Валерий Козлов.

Также жители заречных поселков подняли проблему некачественной работы управляющих компаний. Управлением ЖКХ столичной администрации только на ООО "СпецМонтаж Сервис" было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях в соответствии с правилами благоустройства города. При этом по большей части из них судом вынесено решение о наказании в виде предупреждения.

По словам В. Козлова, мэрия намерена навести порядок на рынке услуг управляющих компаний, обслуживающих Седкыркещ и Трехозерку. В частности, недобросовестной управляющей компании предложено в добровольном порядке расторгнуть договоры по обслуживанию многоквартирных домов с 1 августа этого года.

Не менее актуальным является вопрос установки понтонного моста. Как отметил на встречи с населением градоначальник, необходимо совместно с жителями, администрацией поселка обсудить оптимальный вариант решения проблемы транспортной доступности будь то строительство моста или наращивание мощностей флота.

В любом случае мэрия города готова при содействии Правительства Республики Коми к более детальной проработке этого вопроса.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы капитального ремонта домов, уборки ветхих тополей, обустройству остановочного комплекса для автобуса на Седкыркещ в районе городского автопавильона, спортплощадок, содержания и ремонта дорог, особенно в зимнее время.