Активисты ОНФ в Коми намерены добиваться сохранения аптеки в отдаленном поселке Каджером

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми обратили внимание на угрозу закрытия единственной аптеки в поселке Каджером Печорского района. Учреждение входит в ГУП "Государственные аптеки Республики Коми" и обеспечивает медикаментами жителей населенного пункта, который находится на отдаленной территории, где в период распутицы, ледохода или ледостава на реке Печора сложно добраться до расположенного в 90 км от поселка районного центра.

Представители ОНФ в Коми получили сигнал от жителей Каджерома, которые сообщили, что аптека в поселке уже полностью прекратила работу. Общественники, связавшись с представителями государственных аптек в Сыктывкаре и Печоре, выяснили, что прекращение работы произошло временно – там работает всего одна сотрудница, которая ушла в положенный отпуск. Сейчас женщина вышла на работу, и аптека снова начала принимать посетителей, однако главный вопрос – угроза закрытия аптеки в Каджероме, остался открытым.

Исполняющая обязанности заведующей аптеки в Печоре, чей филиал находится в Каджероме, пояснила, что вопрос закрытия или переезда сейчас решается. Она считает, что в поселке аптека должна быть, но на местном уровне ничего не решается, а неопределенность накладывает свой отпечаток и на работников: в Каджероме трудится один человек, заменить которого некому.

Причину возможных перемен пояснили в отделе по организационно-фармацевтической работе ГУП "Государственные аптеки Республики Коми": возникли сложности с собственником помещений, арендуемых аптекой в Каджероме. В ГУП попытались успокоить: если продолжение аренды помещения не будет, то аптеке в Каджероме будет найдено другое место, однако признали, что пока нового помещения нет. Как вариант рассматривается также вопрос об осуществлении деятельности по реализации лекарств населению поселка через Каджеромскую участковую больницу. Однако для этого у лечебного учреждения должна быть лицензия, которой на сегодня также нет. Вопрос о дальнейшей судьбе аптеки в населенном пункте остается нерешенным.

При этом в еще работающей аптеке наблюдается острый дефицит лекарств. Как рассказала активистам ОНФ в ходе мониторинга жительница Каджерома Татьяна Поповцева, лекарств привозят очень мало, приходится записываться на самые обычные медикаменты на другие дни. "Но потом все равно слышишь от сотрудницы аптеки, которая ни в чем не виновата, что лекарств снова не дали, снова не привезли", – рассказала она.

"Ситуация в сфере здравоохранения в Каждероме не впервые находится на контроле ОНФ. Благодаря общественникам, апелляции в органы власти удалось сохранить от закрытия в рамках так называемой оптимизации местную участковую больницу. Но видим, что проблемы остаются. Народный фронт обратился в Минздрав Коми о принятии всех необходимых мер по сохранению аптеки в поселке Каджером и решению там проблемы дефицита лекарств", – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Социальная справедливость" в Коми Ольга Федулова.

Она добавила, что доступность медицинской помощи и вопрос лекарственного обеспечения находятся в основной повестке отделения Народного фронта в Коми.