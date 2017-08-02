Коми ремесленная палата представила на "КАМВА-2017" новую этноколлекцию

Гости знаменитого этнофестиваля познакомились с культурой коми благодаря моде.

В архитектурно-этнографическом музее "Хохловка", на берегу реки Кама в 45 км. от Перми завершился Международный фестиваль современных этнических культур "КАМВА-2017".В этом году впервые в фестивале приняли участие представители Коми ремесленной палаты.

Как рассказали "Комиинформу" в КРП, руководитель Дома национальной и этнической моды РК Наталья Загуменнова представила на площадке "Этномода" полную коллекцию из семи национальных костюмов коми "Сила традиций".

В коллекции представлена одежда шести этнических групп, традиционные верхне-вычегодский, нижнее-вычегодский, прилузский, сысольский, удорский, ижемский костюмы и один мужской костюм, общий для всех групп.

Мастер НП "Коми Ремесленная Палата" Лидия Костарева на площадке "Город мастеров" представила уникальные изделия коми мастеров: вычегодскую, мезенскую и пижемскую росписи, ткачество, узорное вязание, изделия из дерева, бересты, художественные литье и обработка кожи, меха и многое другое.

"Фестиваль поразил нас своим масштабом, самобытностью, интересными арт-объектами и архитектурой этнографического музея "Хохловка", - прокомментировала исполнительный директор в Коми ремесленной палате Светлана Бурмистрова.