Министр образования России поблагодарила Сергея Гапликова за высокую организацию сдачи ЕГЭ в Коми

Министр образования России Ольга Васильева отметила высокий организационный уровень проведения госэкзаменов в школах Республики Коми в 2017 году.

Руководитель Минобрнауки поблагодарила главу Республики Коми Сергея Гапликова, выразив уверенность в успешном продолжении совместной работы на благо отечественного образования.

"Благодаря слаженной работе региональных органов власти, представителей образовательных организаций и наблюдателей был обеспечен высокий уровень прозрачности и честности проведения экзаменов", - говорится в письме О.Васильевой на имя Главы Республики Коми.

Общее количество участников ЕГЭ на территории Республики Коми в 2017 году составило 4761 человек. Для проведения экзаменов были организованы 70 пунктов, которые соответствовали требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов и были оборудованы переносными металлоискателями, системами видеонаблюдения. Ход и качество проведения ЕГЭ в онлайн-режиме контролировали общественные наблюдатели с помощью ресурсов специализированного республиканского ситуационно-информационного центра.

"Необходимо тщательно проанализировать результаты ЕГЭ, выработав рекомендации по повышению общего уровня знаний ребят. Но особое внимание необходимо уделить тем предметам, которые являются основными для дальнейшей подготовки наиболее востребованных сегодня и в ближайшей перспективе специалистов - инженеров, медицинских работников, программистов и биотехнологов. Что касается работы по изучению положительных практик других регионов, где по данным предметам результаты оказались выше, она должна проводится постоянно", - поручил Глава Республики Коми Сергей Гапликов Наталье Михальченковой по итогам встречи.

По итогам ЕГЭ-2017 в Республике Коми более 30% выпускников получили тестовый балл от 81 до 100 баллов. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года показал, что по восьми учебным предметам: русский язык, физика, химия, информатика, история, английский язык, обществознание в 2017 году отмечается увеличение среднего балла по сравнению с 2016 годом.

В рейтинге учебных предметов по выбору лидируют: обществознание (2507 чел.), физика (1063 чел.), история (879 чел.) и биология (840 чел.). Наибольшая доля участников ЕГЭ - высокобалльников отмечается по учебным предметам: "Французский язык" - 50%; "Русский язык" -20,62 %, "Английский язык" - 27,03%. Увеличилась доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и получивших аттестат (2015 год - 98,42%, 2016 - 98,98%, 2017 - 99,21%). Значительное увеличение количества высокобалльников наблюдается по учебным предметам: химия - на 4,42%; информатика - на 3,82%; история - на 3,17 %, обществознание - на 2,3%, французский язык - на 16,66%, английский язык - на 1,67%.

В целом, усиление государственного и общественного контроля за процедурой проведения госэкзаменов на территории республики в 2017 году оказалось эффективным и действенным, о чём также свидетельствуют и данные государственной итоговой аттестации, сравнимые с результатами прошлых лет. Это подтверждает и минимальное количество нарушений, допущенных как участниками экзаменов, так и лицами, привлекаемыми к организации и проведению экзаменов, и свидетельствуют о стабильности состояния системы общего образования Республики Коми, повышении качества отдельных её составляющих, сообщает пресс-служба главы региона.