Ухтинцы завоевали "серебро" на фестивале пляжного волейбола в Архангельске

3 августа 2017 года, 11:59 | Ухта
Фото Минспорта Коми

На прошедшем в Архангельске восьмом фестивале пляжного волейбола ухтинцы Максим Поляков и Максим Худяев заняли второе место. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Коми.

Как сообщил Максим Поляков, в соревнованиях участвовали 32 команды из Архангельской области и гости из Ярославля, Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего фестиваль собрал более 200 участников. Республику Коми представляла одна пара из Ухты.

"Мы одержали пять побед. В финале в первой партии была жесткая борьба, в которой мы уступили со счетом 13:15. На вторую партию сил и эмоций у нас уже не хватило", - рассказал Максим Поляков.

Среди мужчин на первом месте архангелогородцы Игорь Широкий и Егор Курешов. На втором месте Максим Поляков и Максим Худяев из Ухты. На третьем месте также представители Архангельска Дмитрий Журавлёв и Игорь Арсентьев.

Максим Поляков и Максим Худяев в фестивале участвовали третий раз. В 2015 и 2016 годах пара завоевывала "золото".

Комиинформ

  Ключевые слова: Ухта, соревнования, молодежь, минспорта, коми
  Рубрика: Спорт
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