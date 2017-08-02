Воркутинский предприниматель посчитал, что пособие по уходу за ребенком платить необязательно

2 августа 2017 года, 19:46 | Воркута
Фото Антона Пархачёва

В Воркуте индивидуальный предприниматель подозревается в невыплате пособия по уходу за ребенком.

Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в невыплате пособия по уходу за ребенком и других предусмотренных законом выплат (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По данным следствия, индивидуальный предприниматель с марта 2013 года до настоящего времени не выплатил работнице пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а также не произвел иные установленные законом выплаты. В связи с этим у работодателя перед потерпевшей образовалась задолженность на сумму более 110 тысяч рублей. При этом у фигуранта была реальная возможность своевременно произвести выплаты, однако поступавшие денежные средства расходовались на иные цели.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: пособие, долг
  Рубрика: Право
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