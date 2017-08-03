В Сыктывкаре пенсионеры открывают мир с помощью Интернета

В Сыктывкаре пенсионерам расширить свои возможности с помощью современных технологий.

Эта работа проводится в отделении социального обслуживания №3 центра соцобслуживания Сыктывкара в рамках социального проекта "Здравствуй, Мир!"

Проект работников соцслужбы столицы Коми победил в открытом Конкурсе социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст" 2017 года. Инициатива получила одобрение и поддержку благотворительного фонда "Хорошие истории". Сумма целевого благотворительного пожертвования на реализацию проекта составила 100 тысяч рублей.

"На эти деньги были закуплены два ноутбука, пять планшетов, две пары наушников. С помощью этой техники наши обслуживаемые – пожилые граждане и люди с инвалидностью - могут расширить свои возможности и круг интересов. Ведь очень часто люди преклонного возраста не хотят даже приближаться к компьютеру. Теперь, участвуя в проекте, они на личном опыте убеждаются, насколько полезной может быть умная техника", - рассказали в отделении социального обслуживания.

Работники соцслужбы приводят такой пример: у многих их подопечных дети живут в других городах и даже других странах и в отчий дом они приезжают время от времени. Родители же хотят видеть своих детей как можно чаще, общаться с ними, быть в курсе того, как складывается их жизнь. Благодаря проекту "Здравствуй, Мир!" пожилые люди узнают, что с Интернетом это желание вполне осуществимо.

"Социальные сети помогут найти знакомых, товарищей и родных. Можно обрести новых друзей по интересам и общаться с ними, не выходя из дома. А это иногда очень важно для человека, который с трудом передвигается и не может выйти за пределы своей квартиры", - пояснила заведующая отделением социального обслуживания № 3 Надежда Разыграева.

Она сообщила, что в рамках проекта ко Дню памяти и скорби социальные работники и волонтёры отделения смонтировали для пожилых людей видеофильмы "Дети войны" и "Воспоминания детей войны".

"Волонтёр Ксениея Мяги и социальный работник Ольга Гечка обошли наших подопечных ветеранов, опросили их и запечатлели на видеокамеру планшета их воспоминания. Оба фильма очень тронули пожилых людей. Они смотрели их со слезами на глазах. Создание таких видеоматериалов очень значимо. Мы должны помнить историю нашего народа. В наших планах показать эти видеофильмы школьникам города", - сказала Надежда Разыграева.

Она также рассказала, как пенсионерка Альбина Васильевна Бибяева смогла с помощью "Skype" пообщаться со своим сыном. Он недавно болел, и она очень волновалась за его здоровье. Благодаря новым технологиям женщина смогла не только услышать голос сына, но и увидеть его. Кроме этого, Альбина Васильевна может теперь в хорошем качестве слушать произведения Чайковского в исполнении своего любимого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева.

В планах отделения в рамках проекта "Здравствуй, Мир!" продолжать приобщение пенсионеров и людей с инвалидностью к компьютерной технике и открывать для них с возможности современных технологий. По опыту работников соцзащиты, освоив умную технику, люди старшего поколения могут поддерживать постоянную связь с окружающим миром и своими близкими, расширять дружеские контакты и в целом более позитивно относятся к жизни.