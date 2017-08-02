В Коми заготовлена треть необходимых кормов

2 августа 2017 года, 19:29 |
Фото из архива "Комиинформа"

В хозяйствах Республики Коми ведется массовая заготовка кормов, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

Заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Петр Хоробрых доложил Минсельхозу России о ходе кормозаготовительной кампании в регионе.

"В целях оперативного реагирования министерство осуществляет ежедневный мониторинг хода кормозаготовительных работ. По состоянию на первое августа во всех категориях хозяйств заготовлено 22,5 тысяч тонн кормовых единиц на 1 условную голову, что составляет 32 процента от потребности и 57 процентов к уровню прошлого года. Заготовлено 27,6 тысяч тонн сена, 26,8 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч тонн силоса",- доложил П. Хоробрых.

По словам заместителя министра, темпы кормозаготовительной кампании сдерживают проливные дожди.

Комиинформ

  Ключевые слова: сено, заготовка
  Рубрика: Экономика
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