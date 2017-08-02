Минюст Коми проводит работу, направленную на укрепление статуса семьи и традиционных ценностей

В рамках Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, Министерство юстиции региона проводит разъяснительную работу, направленную на укрепление статуса семьи и традиционных семейных ценностей.

Так, сотрудниками территориальных отделов загса Министерства юстиции региона за I полугодие 2017 года проведено 65 разъяснительных мероприятий по вопросам семейного права, которые посетили 530 детей школьного возраста, учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций. Беседы, лекции проведены со школьниками всех городов и районов, а также студентами ГПОУ "Сыктывкарский торгово-экономический колледж", "Воркутинский педагогический колледж", "Воркутинский медицинский колледж", "Воркутинский горно-экономический колледж", "Печорский промышленно-экономический техникум", "Сосногорский технологический техникум", воспитанниками ГОУ "Детский дом № 17" г. Печора, ГОУ "Школа-интернат № 2" г. Ухта, ГПОУ "Интинский политехнический техникум".

"Правовое просвещение школьников осуществлялось в форме лекций, практических занятий, развлекательных игровых программ. По итогам лекций по семейному законодательству проведено 18 мероприятий, в том числе: викторина среди учащихся школ Ижемского района, муниципальная олимпиада для школьников г. Усинска" - пояснил министр юстиции региона Дмитрий Наумов.

Также организована разъяснительная работа по семейному законодательству с молодыми людьми, впервые вступающими в брак, всего проведено 11 мероприятий в территориальных отделах загса Усинска и Сыктывкара.

При женских консультативных поликлиниках и в родильных отделениях проведена 21 беседа в "Школах молодых матерей" по вопросам регистрации рождения, выбора имени ребенку, установления отцовства.

Для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, проведено семь бесед, в ходе которых даны консультации по вопросам регистрации актов гражданского состояния, сообщает пресс-служба Минюста РК.