В Коми стартовал открытый благотворительный конкурс малых грантов на развитие культурных инициатив
2 августа стартовал открытый благотворительный конкурс малых грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми "Северная мозаика".
Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 15 сентября.
Конкурс проводится по инициативе и при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольги Савастьяновой.
Цель конкурса – содействие развитию городов и сёл Республики Коми с помощью воплощения в жизнь социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию территорий их проживания.
К участию приглашаются физические лица, творческие союзы и инициативные группы, а также бюджетные учреждения Республики Коми, сообщает пресс-служба Минкульта РК.
Конкурсный отбор будет производиться по пяти конкурсным направлениям:
- Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития города, района, села.
- Дом культуры (клуб) – наш культурный центр.
- Театральный драматический, музыкальный, хореографический коллектив как "визитная карточка" территории.
- Музеи как точки роста малых территорий Республики Коми.
- Сохранение народных традиций в изобразительном искусстве, дизайне, художественных промыслах и ремеслах, народном творчестве.
В каждом конкурсном направлении будет определено три победителя.
Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 октября 2017 года.
Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте вкомиотлично.рф.
Комиинформ
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