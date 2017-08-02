В Коми стартовал открытый благотворительный конкурс малых грантов на развитие культурных инициатив

2 августа стартовал открытый благотворительный конкурс малых грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми "Северная мозаика".

Заявки на участие в грантовом конкурсе принимаются до 15 сентября.

Конкурс проводится по инициативе и при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольги Савастьяновой.

Цель конкурса – содействие развитию городов и сёл Республики Коми с помощью воплощения в жизнь социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию территорий их проживания.

К участию приглашаются физические лица, творческие союзы и инициативные группы, а также бюджетные учреждения Республики Коми, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

Конкурсный отбор будет производиться по пяти конкурсным направлениям:

- Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития города, района, села.

- Дом культуры (клуб) – наш культурный центр.

- Театральный драматический, музыкальный, хореографический коллектив как "визитная карточка" территории.

- Музеи как точки роста малых территорий Республики Коми.

- Сохранение народных традиций в изобразительном искусстве, дизайне, художественных промыслах и ремеслах, народном творчестве.

В каждом конкурсном направлении будет определено три победителя.

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 октября 2017 года.

Подробнее с положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте вкомиотлично.рф.