Осужденным ИК-25 рассказали, какая работа их ждёт после освобождения

2 августа 2017 года, 17:18 | Сыктывкар
Фото пресс-службы УФСИН по Коми

Осужденных, которые освобождаются в ближайшие два месяца, по вопросам трудоустройства проконсультировала специалист Центра занятости населения по городу Сыктывкару.

2 августа ИК-25 (п. Верхний Чов) посетила представитель Центра занятости населения по городу Сыктывкару Любовь Лаврищева. В рамках "Школы подготовки осужденных к освобождению" она встретилась с теми, кто освобождается в августе-сентябре.

Специалист центра проинформировала об основных положениях закона "О занятости населения", в соответствии с которыми служба занятости населения оказывает услуги гражданам, разъяснила осужденным порядок обращения в службу занятости по месту проживания и напомнила, какие нужны при этом документы. Более подробно специалист рассказала о новинках на рынке труда, о состоянии банка вакансий на текущий момент.

Осужденные, в свою очередь, спрашивали о возможности получения профессии, признании гражданина безработным, возможности трудоустройства без предоставления документов о профессиональном образовании, об оформлении пособия по безработице.

Состоялись и индивидуальные консультации для освобождающихся.

На все интересующие осужденных вопросы специалист дала исчерпывающие ответы.

Специалисты центров занятости регулярно посещают исправительные учреждения республики. В течение 1 полугодия 2017 года состоялось 14 таких консультаций. Также узнать об имеющихся вакансиях осужденные могут узнать с помощью информационных терминалов, установленных в учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: работа, заключенные, колония
  Рубрика: Общество
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