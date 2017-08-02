Инициативы общественников Коми по сохранению культуры народов поддерживаются финансово

В этом году девять национально-культурных общественных организаций республики получили субсидии из республиканского бюджета на проведение мероприятий по сохранению и развитию культур народов, проживающих в регионе. Лето стало самым благоприятным периодом для реализации проектов, получивших финансовую поддержку от Министерства национальной политики Республики Коми.

В минувшие выходные в республиканском Доме дружбы народов национально-культурная автономия (НКА) коми-пермяков представила промежуточные результаты экспедиционного исследования коми-пермяцких семей в Республике Коми. В опросе приняли участие 20 коми-пермяцких семей, проживающих в различных точках республики: Сыктывкаре, Тимшере, Койгородке, Визинге, Сыктывдинском районе, Ухте.

"В своем исследовании мы попытались проследить, каким образом наши земляки в своих семьях сохраняют родовые традиции, народную культуру коми-пермяков, связь с малой родиной – Коми-Пермяцким округом Пермского края", - рассказал руководитель НКА коми-пермяков Василий Осипов.

Исследование показало, что в отрыве от исторической родины коми-пермяки сохраняют свою идентичность. "Наш проект подтвердил, что мы всё те же коми-пермяки – народ, чтущий заповеди предков. Мы соблюдаем традиции, сохраняем родную культуру, поём наши песни, готовим национальные блюда, тяготеем к природе. Многие из участников проекта изъвили желание продолжить общение с нашей автономией и поддерживать связи друг с другом", - подводя итоги опроса, отметил В. Осипов.

Результатом проекта станет выпуск альбома с фотографиями и комментариями к ним. Уже готовы 38 разворотов из 50. Первый раздел будет посвящен коми-пермяцкой культуре, а второй - представит рассказы и фото из семейных архивов участников опроса. Ожидается, что альбом будет презентован в Доме дружбы народов в канун Нового года.

Еще один проект, получивший субсидию Миннаца Коми, знакомит юных сыктывкарцев с культурой чувашей. Дни чувашской культуры организует для детей и молодежи города Чувашская НКА "Нарспи".

Первые встречи прошли в июле. Воспитанники детских садов №53 и №38 смогли не только услышать чувашскую речь и песни, увидеть чувашский танец, но и научились некоторым элементам народного танца и сыграли в народные игры.

"В каждом из детских садов в нашем этнокультурном мероприятии активно участвовали более 40 ребят. Мы исполнили чувашские песни и танцы, рассказали об особенностях чувашского костюма, значении каждой детали. Затем все вместе танцевали под задорную чувашскую музыку. Ребята с удовольствием рассматривали костюмы, примеряли чувашские наряды. Родители, которые пришли за детьми, с интересом наблюдали за праздничным действием", - рассказала руководитель "Нарспи" Татьяна Фрайганг.

Проведение таких встреч продолжится до конца года. В сентябре Дни чувашской культуры пройдут в Сыктывкарском госуниверситете им. Питирима Сорокина. Встречи пройдут также в Седкыркеще,Красном Затоне, Максаковке, Эжве и Выльгорте, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

"В 2017 году на проведение мероприятий по сохранению и развитию народной культуры национально-культурным автономиям и общественным движениям республики выделено 776 тысяч рублей из республиканского бюджета. В апреле-июле благодаря предоставленным субсидиям национально-культурными объединениями республики были проведены: отчетно-выборная конференция Союза коми молодежи "МИ", краеведческая конференция к 475-летию села Усть-Цильма "Из какого мы рода-племени" по родословиям усть-цилемских семей, этнокультурная летняя театральная студия "Гефен" (Виноградная лоза) еврейской НКА, этнографическая экспедиция по местам спецпоселений российских немцев в Троицко-Печорском и Вуктыльском районах, участие в международном фестивале культур в городе Оффенбург (Германия), открытый фестиваль белорусской культуры, посвященный 20-летию Белорусской НКА. Реализация проектов продолжается", - пояснила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.