Благотворительную "Шкатулку мужества" в Республике Коми поддержали в Москве

2 августа 2017 года, 16:53 |
Фото пресс-службы Постпредства РК при президенте РФ

Представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве присоединились к благотворительной акции "Шкатулка мужества". Напомним, акция проводится для пациентов отделения онкогематологии Коми республиканской детской клинической больницы. Ведомство продолжает реализацию мероприятий, приуроченных к Году добрых дел в Республике Коми.

Проект "Шкатулка мужества", реализуемый Коми региональным некоммерческим детским благотворительным фондом "Сила добра", подразумевает сбор различных подарков в качестве поощрения за стойко проведённые болезненные процедуры в отделении детской онкогематологии. Каждый ребёнок после проведения той или иной процедуры выбирает себе из "Шкатулки мужества" подарок.

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"Сотрудники представительства и подведомственного автономного учреждения охотно откликнулись на предложение поучаствовать в добром деле – отправить небольшие подарки детям в республику. Пусть это будет наша небольшая лепта в благое дело, копилку детской жизни. Надеемся, собранные подарки поднимут настроение маленьким пациентам и позволят отвлечься от ежедневных неприятных процедур", - прокомментировали в Представительстве.

Подарки собраны как для самых маленьких, так и для взрослых детей. Коробка направлена в фонд "Сила добра" для дальнейшей передачи в отделение Коми республиканской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба Постпредства Коми при президенте РФ.

Комиинформ

  Ключевые слова: подарки, онкология, дети
  Рубрика: Общество
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