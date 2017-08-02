Благотворительную "Шкатулку мужества" в Республике Коми поддержали в Москве

Представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве присоединились к благотворительной акции "Шкатулка мужества". Напомним, акция проводится для пациентов отделения онкогематологии Коми республиканской детской клинической больницы. Ведомство продолжает реализацию мероприятий, приуроченных к Году добрых дел в Республике Коми.

Проект "Шкатулка мужества", реализуемый Коми региональным некоммерческим детским благотворительным фондом "Сила добра", подразумевает сбор различных подарков в качестве поощрения за стойко проведённые болезненные процедуры в отделении детской онкогематологии. Каждый ребёнок после проведения той или иной процедуры выбирает себе из "Шкатулки мужества" подарок.

"Сотрудники представительства и подведомственного автономного учреждения охотно откликнулись на предложение поучаствовать в добром деле – отправить небольшие подарки детям в республику. Пусть это будет наша небольшая лепта в благое дело, копилку детской жизни. Надеемся, собранные подарки поднимут настроение маленьким пациентам и позволят отвлечься от ежедневных неприятных процедур", - прокомментировали в Представительстве.

Подарки собраны как для самых маленьких, так и для взрослых детей. Коробка направлена в фонд "Сила добра" для дальнейшей передачи в отделение Коми республиканской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба Постпредства Коми при президенте РФ.