Август в Коми начался с заморозков

Сразу две метеостанции зафиксировали отрицательные отметки температуры: в Воркуте -1, в поселке Елецкий -2. Ливень, отбушевавший сегодня в Сыктывкаре, стал фронтальным разделом между севером Коми, где сейчас холодно и сухо, и югом, где пока относительно тепло, но сыро.



На севере второй год подряд июль оказался жарким. Отклонение средней месячной температуры от нормы в сторону тепла наибольшее - 4...5С. В южных районах, в основном, за счет очень теплой погоды во второй декаде, в целом за месяц средняя температура оказалась выше нормы на 2...3С, только на юго-западе — близкой к ней. Распределение осадков по республике было крайне неравномерное: 240% от нормы — на крайнем юге и лишь 15% — на крайнем северо-востоке.

Как сообщает ЦГМС по Коми, последний летний месяц начался с прохладной погоды. В Заполярье грянули заморозки, однако их угроза заморозков миновала, и намечена тенденция на потепление.

В августе температурный фон прогнозируется неустойчивым, с заметным снижением только в последней пятидневке месяца. В целом, август по вине частых циклонов ожидается дождливым, сухие периоды будут непродолжительными и наиболее вероятны во второй декаде.

Развитие синоптических процессов настраивает, что практически до конца первой декады сохранится прохладная погода с частыми дождями разной интенсивности: от небольших до сильных, в отдельные дни — с грозами.

Дневные температуры прогнозируются в пределах 15...22С, ночные — 5...12С, на крайнем севере в отдельные ночи — около 0С.

Вторая декада ожидается тёплой, но, вместе с тем, в отдельные дни — с умеренными дождями. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется в пределах 8...13С, в дневные — 17...22С. Долгосрочный прогноз настраивает, что в заключительные десять дней августа наметится устойчивая тенденция на снижение температурного фона. В отдельные ночи возможны заморозки до -2С. В начале декады дневной прогрев еще будет достигать 20С, в последней пятидневке — только 8...15С.

В целом, в августе месячная сумма осадков и средняя месячная температура воздуха в большинстве районов будут близкими к среднестатистическим значениям.



***Август последний летний месяц. В нашем регионе он не только лето завершает, но и осень начинает. По температурному режиму август холоднее июля на 2-3С. В отдельные годы уже в первой и второй декадах августа на почве и воздухе появляются заморозки. В среднестатистическом августе средняя температура находится в пределах от +14...+13С на юге республики до +12...+11С на севере и 9С на крайнем северо-востоке. По сравнению с июлем число дней с осадками увеличивается и в среднем с дождем бывает от 15-16 дней на севере до 14 на юге. Месячное количество осадков колеблется от 61 до 76мм. В большинстве районов еще отмечаются грозы, в среднем 3-4 дня, и 2 дня на северо-востоке.