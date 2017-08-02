Полицейские Эжвы передали местной жительнице ребенка, которого она потеряла

2 августа 2017 года, 13:45 | Сыктывкар
Фото: sunny7.ua

В минувшие выходные в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Сыктывкару обратились жители микрорайона с сообщением, что на улице ими обнаружен малолетний мальчик.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, на указанный адрес незамедлительно прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Ребенка доставили в дежурную часть. Позднее с заявлением о пропаже в отдел полиции обратилась мать несовершеннолетнего.

Выяснилось, что сыктывкарка с трехлетним сыном приехали в гости к бабушке. Ребенок вышел во двор погулять, но спустя некоторое время потерялся. Мать, заметив отсутствие малыша, тут же бросилась его искать, но после безуспешных поисков обратилась к правоохранителям.

Мальчика передали законному представителю несовершеннолетнего. Семья характеризуется как благополучная, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит, подчеркнули в МВД региона.

Комиинформ

  Ключевые слова: эжва, полиция, МВД, коми, дети
  Рубрика: Происшествия
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