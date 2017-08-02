В Коми выполнено поручение Президента России по повышению зарплаты педагогам дополнительного образования

С 1 июля увеличены размеры повышения окладов педработникам системы дополнительного образования детей: за наличие первой квалификационной категории - с 20 до 45%, за наличие высшей - с 30 до 60%. Об этом главе Коми Сергею Гапликову доложила заместитель председателя правительства региона - министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова.

"В рамках исполнения указов Президента России и Вашего поручения, Сергей Анатольевич, заработная плата педагогов дополнительного образования детей должна быть доведена по итогам текущего года до 95%, а в 2018 году - до 100% от средней заработной платы учителей, которая сегодня составляет около 43 тысяч рублей. Соответствующая работа была проведена, и уже с началом нового учебного года педработники учреждений допобразования получат ощутимую прибавку к зарплате", - сообщила Наталья Михальченкова.

Для решения поставленной задачи постановлением правительства Коми от 17 июля 2017 года №387 внесены изменения в постановление правительства республики от 22 октября 2007 года №241 "Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми". В соответствии с этими изменениями с 1 июля 2017 года заработная плата у педагогов первой категории увеличится в среднем на 21%, высшей категории - на 23%.

"Это существенная финансовая поддержка для людей, которые посвятили свою жизнь работе с детьми, развитию их творческих способностей, духовному воспитанию. Это также дополнительная мотивация для педагогов, которые заинтересованы в повышении уровня квалификации. Системная работа по повышению зарплат работников бюджетной сферы в соответствии с поручениями Президента России Владимира Владимировича Путина безусловно будет продолжена", - отметил Сергей Гапликов.