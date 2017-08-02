В Коми начнет работу выездная школа сахарного диабета для жителей глубинки

На заседании координационного комитета Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества определили организации-победители грантового конкурса страны.

Так, совместный проект "Выездная семейная школа профилактики сахарного диабета и гипертонии для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Коми" Коми научного медицинского центра Северо-Западного отделения Российской Академии медицинских наук и Центра медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера получит 2 293 600 рублей.

Проект предусматривает оснащение и проведение профилактических школ в ряде городов и районов республики. Специалисты центра медицинской профилактики будут выезжать в медицинские организации отдаленных и труднодоступных населенных пунктов республики, где будут организованы школы сахарного диабета. Основная цель работы школы – повышение информированности пациентов с сахарным диабетом, их родных и близких об особенностях этого заболевания, факторах риска его развития.

Еще одной особенностью проекта является обязательное обучение в школах медицинских работников, которые в дальнейшем будут проводить такие школы с населением, в том числе с выездом в ещё более отдаленные и труднодоступные населенные пункты.

"Проект по выездной профилактической работе очень актуален для нашей республики с низкой плотностью населения. Тут делается акцент на работу с каждым пациентом независимо от места его проживания. У нас организована выездная диагностическая работа, благодаря которой заболевания выявляются на ранних стадиях, после чего можно начать своевременное лечение. Сегодня мы подходим к новому этапу развития медицинской помощи в сельских территориях – усилению выездной медицинской профилактики. Проект несомненно даст хорошие результаты по оздоровлению, здоровьесбережению и снижению заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед отраслью здравоохранения региона", - отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин.

Занятия будут проводиться ежедневно. Слушателям расскажут о профилактике сахарного диабета 2 типа и профилактике гипертонии. Кроме этого, весь методический материал, техническое оснащение, расходный материал будут переданы медицинской организации для продолжения информационно - просветительской работы с населением.

Предполагается, что в рамках проекта в течение года пройдет 12 выездов в муниципалитеты Коми: район Заполярья - г. Воркута, районы Крайнего севера гг. Инта, Печора, Усинск, села Усть- Цильма, Ижма, районы приравненные к Крайнему северу сельские территории: Усогорск, Троицко- Печорск, Вуктыл, Усть- Кулом, Объячево, Койгородок.

Проект будет реализовываться на территории республики в течение 2017 – 2018 годов, сообщает пресс-служба Минздрава РК.