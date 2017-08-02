Оленеводческие хозяйства Коми отмечают День оленя

Сегодня оленеводческие хозяйства Республики Коми отмечают День оленя.

Празднование Дня оленя приурочено к окончанию самого сложного и ответственного периода: летнего выпаса оленей и началу перекочевки стад на зимние пастбища. В этот день оленеводы делятся впечатлениями о летнем выпасе, обмениваются мнениями о дальнейших планах, вспоминают традиции и чествуют ветеранов производства. По возможности бригады встречаются на одном из стойбищ, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Как рассказал руководитель ООО "Северный" из села Мутный Материк Усинского района Вячеслав Рочев, сейчас стада их хозяйства пасутся на побережье Карского моря, на Югорском полуострове вблизи поселка Амдерма.

"Летний период завершается, в августе бригады начнут поворачивать стада. В этом году погода не баловала: затяжная весна, в июне еще лежал снег, а в июле - жара без дождей. Поэтому в тундре травы не было, и олень был слабый. Думаем, осенью ситуация наладится. Стада прибудут на зимние пастбища только в ноябре", - рассказал Вячеслав Рочев.

Руководитель оленеводческого хозяйства отметил, что выехать к празднику в бригады не имеется возможности ввиду сильной отдаленности стойбищ. "Мы отмечаем День оленевода в феврале-марте. Раз в два года у нас проводится красивый праздник "Зарни сюр" (Золотой рог). В этот день проходят соревнования среди оленеводов, проводятся оленьи бега в упряжках, отмечаются лучшие работники бригад", - поделился В. Рочев.

"Сегодня хотелось бы еще раз выразить слова благодарности работникам оленеводческим хозяйств за их самоотверженный труд, за бережное отношение к традициям дедов и отцов, сохранение преемственности и родовой памяти. Министерство и впредь готово оказывать поддержку проектам по развитию оленеводства и созданию комфортных условий для жизни и работы оленеводов", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

*** День оленя — профессиональный праздник работников оленеводства в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Отмечается 2 августа одновременно с Ильиным днем. Объединение языческого славянского и ненецкого праздников символично: эта дата служит знаком единения народов, живущих на одной земле.