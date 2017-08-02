К акции "Открой мир знаний детям-сиротам" присоединились предприниматели Сыктывкара

2 августа 2017 года, 17:02 | Сыктывкар
Фото Минспорта РК

К акции "Открой мир знаний детям-сиротам", проводимой Спортивной школой олимпийского резерва №1 в рамках объявленного в регионе по инициативе главы республики Сергея Гапликова Года добрых дел и отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, инициированной министром Николаем Бережным, присоединились два предпринимателя Сыктывкара.

Напомним, акция ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" по сбору школьных принадлежностей "Открой мир знаний детям-сиротам" стартовала 19 июня. Собранные канцтовары передадут будущим первоклассникам – воспитанникам ГУ Республики Коми "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья".

Как сообщил заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва №1 Александр Политов, владельцы одного из сыктывкарских кафе Гамаль Гази и Сергей Бушуев приобрели для ребят альбомы для рисования, наборы цветной бумаги, краски, тетради.

"Предприниматели должны участвовать в общественной жизни. Тем более, помогать детям", - отметил Гамаль Гази.



"20 августа мы передадим все собранные средства в ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1". Сотрудники учреждения расфасуют канцтовары по рюкзакам, а 1 сентября малыши получат свои наборы первоклассника, которые помогут им открыть мир знаний", - подытожил Александр Политов.

"В сентябре наши воспитанники пойдут в первый класс. Все мы знаем, какое это важное событие для любого ребенка. И, конечно, хочется, чтобы у малышей остались только самые светлые воспоминания от этого праздника. Мы благодарим ГБУ РК "СШОР №1" за содействие и призываем горожан не оставаться равнодушными, ведь даже самый скромный подарок поможет большому делу", - рассказала директор ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1" Валентина Островская.

***Цель проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми - создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально-значимую деятельность.

Старт проекту дан 11 мая: представители аппарата регионального Минспорта под руководством Николая Бережного привели в порядок баскетбольную площадку за сыктывкарской поликлиникой №3: установили новые щиты, кольца с антивандальной сеткой, приобретенные на личные средства, и покрасили стойки. В ремонте площадки помогли работники ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность".

В реализацию проекта "Эстафета добрых дел" включились ГАУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита", Федерация плавания Республики Коми, Федерация футбола Республики Коми, МФК "Новая генерация", хоккейный клуб "Строитель".

Комиинформ

  Ключевые слова: спорт, коми, дети, ГДД, благотворительность, акция
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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