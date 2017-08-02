К акции "Открой мир знаний детям-сиротам" присоединились предприниматели Сыктывкара

К акции "Открой мир знаний детям-сиротам", проводимой Спортивной школой олимпийского резерва №1 в рамках объявленного в регионе по инициативе главы республики Сергея Гапликова Года добрых дел и отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, инициированной министром Николаем Бережным, присоединились два предпринимателя Сыктывкара.



Напомним, акция ГБУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва №1" по сбору школьных принадлежностей "Открой мир знаний детям-сиротам" стартовала 19 июня. Собранные канцтовары передадут будущим первоклассникам – воспитанникам ГУ Республики Коми "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья".



Как сообщил заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва №1 Александр Политов, владельцы одного из сыктывкарских кафе Гамаль Гази и Сергей Бушуев приобрели для ребят альбомы для рисования, наборы цветной бумаги, краски, тетради.

"Предприниматели должны участвовать в общественной жизни. Тем более, помогать детям", - отметил Гамаль Гази.





"20 августа мы передадим все собранные средства в ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1". Сотрудники учреждения расфасуют канцтовары по рюкзакам, а 1 сентября малыши получат свои наборы первоклассника, которые помогут им открыть мир знаний", - подытожил Александр Политов.



"В сентябре наши воспитанники пойдут в первый класс. Все мы знаем, какое это важное событие для любого ребенка. И, конечно, хочется, чтобы у малышей остались только самые светлые воспоминания от этого праздника. Мы благодарим ГБУ РК "СШОР №1" за содействие и призываем горожан не оставаться равнодушными, ведь даже самый скромный подарок поможет большому делу", - рассказала директор ГУ РК "Специальный (коррекционный) детский дом №1" Валентина Островская.

***Цель проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми - создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально-значимую деятельность.

Старт проекту дан 11 мая: представители аппарата регионального Минспорта под руководством Николая Бережного привели в порядок баскетбольную площадку за сыктывкарской поликлиникой №3: установили новые щиты, кольца с антивандальной сеткой, приобретенные на личные средства, и покрасили стойки. В ремонте площадки помогли работники ГАУ Республики Коми "Спортивная школа олимпийского резерва "Юность".

В реализацию проекта "Эстафета добрых дел" включились ГАУ Республики Коми "Спортивная школа по плаванию "Орбита", Федерация плавания Республики Коми, Федерация футбола Республики Коми, МФК "Новая генерация", хоккейный клуб "Строитель".