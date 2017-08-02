Жители Коми пользуются мерами соцподдержки при газификации жилья

В Коми за шесть месяцев 2017 года 57 жителей воспользовались республиканскими мерами поддержки при газификации жилья, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты региона. Расходы бюджета республики на эти цели составили около двух миллионов рублей.

Материальную помощь при газификации жилья жители Коми могут получить на основании двух республиканских законов.

"Во-первых, государственную поддержку при газификации жилья могут получить отдельные категории граждан*. Размер матпомощи составляет до 30 тысяч рублей. На 1 июля 2017 года этим видом государственной республиканской поддержки воспользовались 50 человек", - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, как отметили в Минтруде РК, материальная помощь при газификации жилья предоставляется также малоимущим гражданам. Ее размер - до 50 тысяч рублей. За полгода такую поддержку получили семь жителей республики с низкими доходами.

"Материальная помощь на газификацию жилья по каждому из оснований выплачивается единовременно. Одно из основных условий получения такой поддержки от государства – это принадлежность жилья гражданину на праве собственности или на праве долевой собственности", - рассказали в ведомстве.

Для получения этого вида государственной социальной помощи, гражданам необходимо обратиться в центр соцзащиты по месту жительства.

*** В Республике Коми материальная помощь предоставляется отдельным категориям граждан в случае необходимости газификации жилого помещения в рамках Закона Республики Коми N 22-РЗ "О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении".

В соответствие с Законом право на получение поддержки имеют:

а) одиноко проживающие пенсионеры, а также супружеские пары из числа указанных лиц или совместно проживающие граждане из числа указанных лиц, не являющиеся супружеской парой;

б) семьи, имеющие 2 и более детей в возрасте до 18 лет;

в) неполные семьи, в которых один родитель воспитывает одного и более детей до 18 лет;

г) семьи, имеющие детей-инвалидов;

д) инвалиды Великой Отечественной войны, указанные в статье 4 Федерального закона "О ветеранах";

е) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";

ж) семьи, в которых возраст супругов не превышает 30 лет;

з) специалисты в возрасте до 30 лет, которые не менее трех лет после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность, проживают в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в Республике Коми и работают в организациях, расположенных в указанных населенных пунктах;

и) инвалиды боевых действий и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий.

Малоимущим гражданам материальная помощь в связи с необходимостью газификации жилых помещений предоставляется в рамках Закона Республики Коми от 12.11.2004 №56-РЗ "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми".