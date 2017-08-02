В Усть-Куломском районе бывший директор центра занятости населения злоупотребил должностными полномочиями

В Усть-Куломском районе бывший директор центра занятости населения подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственным отделом по Усть-Куломскому району СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГУ РК "Центр занятости населения Усть-Куломского района", подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ).

По данным следствия в период с октября 2014 года по февраль 2016 года фигурант использовал свое служебное положение вопреки интересам учреждения, причинив ему ущерб на сумму 90 тысяч рублей. В частности, с индивидуальным предпринимателем было заключено четыре договора по оказанию автотранспортных услуг, которые фактически учреждению не предоставлялись. При этом оплата услуг водителя осуществлялась за счет средств учреждения.

Часть денежных сумм индивидуальный предприниматель передавал фигуранту, который расходовал их на нужды центра занятости, а также на иные цели.

Сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОМВД России по Усть-Куломскому району.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.