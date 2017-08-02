Сыктывкарцы и ухтинцы увидят профессиональную лезгинку

2 августа 2017 года, 13:04 | Сыктывкар, Ухта
Фото пресс-службы Республиканской филармонии

В преддверии Дня Республики Коми, 17 августа в Сыктывкаре и 18 августа в Ухте, большой праздник для всех жителей и гостей преподнесет Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка". Эти концерты станут первыми в истории коллектива выступлениями в северном регионе.

"Думаю, каждый зритель на встрече с "Лезгинкой" почувствует тепло Дагестана, наши души и сердца. Я даже отменил наше турне по Европе, потому что дал слово обязательно посетить эту удивительную республику, - комментирует грядущие концерты генеральный директор "Лезгинки", заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов. – Состоится не дежурный концерт, а общение – дистанция между сценой и зрительным залом станет условной. Это будет большой праздник".

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Ансамбль "Лезгинка" побывал с гастролями в 65-и странах мира, стал победителем 47-и всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов, стал обладателем многих званий и различных наград. Ради приезда в северную республику ансамбль отказался от европейского турне.

В репертуаре коллектива более ста дагестанских, кавказских и русских танцев, которые знакомят зрителей с обычаями народов Северного Кавказа, его мужеством, благородством, красотой, гордым характером горцев и их стремительным веселым нравом. Программы концертов представят лучшие танцы из "золотого фонда" ансамбля, самобытные и уникальные произведения и даже совершенно новые постановки, которые подготовлены к юбилею ансамбля. В следующем году "Лезгинка" отметит 60-летний юбилей, и зрители из Республики Коми станут первыми, кто их оценит.

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В Сыктывкаре концерт состоится на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми. С Ухтинскими зрителями встреча пройдет в городском Дворце культуры, сообщает пресс-служба Республиканской филармонии.

Комиинформ

  Ключевые слова: юбилей, лезгинка
  Рубрика: Культура
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