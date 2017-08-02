ОНФ предлагает обязать главврачей полностью раскрывать структуру своего дохода

ОНФ намерен сделать структуру дохода главврачей абсолютно прозрачной для общественности.

Ситуация с декларированием доходов руководителей медучреждений улучшилась, но разрыв в доходах главных врачей и зарплатах рядовых медработников продолжает расти. Такие выводы сделали эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), проанализировав 85 сайтов региональных департаментов и министерств здравоохранения, а также данные Росстата. Эксперты ОНФ предлагают сделать обязательным раскрытие структуры доходов главврачей для обеспечения их прозрачности.

Итоги проведенного Народным фронтом исследования свидетельствуют о значительном прогрессе в соблюдении антикоррупционного законодательства в регионах. Сведения о доходах руководителей медучреждений за 2016 г. на сайтах региональных департаментов здравоохранения разместили 84 субъекта РФ (главврачи Республики Северная Осетия-Алания обнародовали свои декларации не на сайтах госорганов, а на сайтах медучреждений, где они работают, при этом - не на всех). Для сравнения - за 2015 г. данные о доходах руководителей медучреждений не обнародовали шесть регионов, за 2014 г. - почти 40 регионов.

Эксперты ОНФ также сравнили доходы руководителей медучреждений и зарплаты медработников. По итогам 2016 г. был поставлен новый рекорд: в Республике Татарстан доход главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения составил 71,6 млн руб., что в 225 раз больше среднегодовой зарплаты медицинского персонала в регионе, которая составила 318 тыс. руб. В Краснодарском крае в 2016 г. доход главного врача Краевой клинической больницы № 1 им. профессора С.В. Очаповского оказался в 96 раз выше средней зарплаты рядового медработника - более 30 млн руб. и 315,5 тыс. руб. соответственно.

Самый же большой доход в среднем имеют руководители медицинских учреждений в Москве: более 400 тыс. руб. в месяц. Однако разница между доходами московских главврачей и зарплатами рядового медперсонала не такая большая, как в регионах-рекордсменах. Самый крупный годовой доход в столице эксперты Народного фронта зафиксировали у главного врача Городской клинической больницы № 4 - 26,7 млн. Это в 37 раз больше, чем зарабатывает в столице обычный врач (в среднем - около 718 тыс. рублей в год).

Доход, а не заработная плата, главврачей был взят для сравнения в связи с тем, что в опубликованных на сайтах декларациях приводятся цифры итогового дохода руководителя медучреждения - без конкретизации, из чего он складывается. В доход может входить не только заработная плата, но и средства, полученные от научной, преподавательской и другой деятельности, а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и прочее.

"Доходы главврачей растут с колоссальной скоростью по сравнению с зарплатами рядовых медработников. Важно, чтобы руководство медучреждений в первую очередь думало о том, как повысить зарплату своему медперсоналу – врачам, медсестрам, санитарам. Ведь для того, чтобы выжить, им порой приходится совмещать несколько ставок, брать дополнительные дежурства, а это приводит к увеличению нагрузки на специалистов, а значит - увеличивается риск врачебной ошибки, падает качество медуслуг. ОНФ и дальше будет настаивать на устранении диспропорции в оплате труда медработников, пока соответствующее поручение президента РФ не будет выполнено", - подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Кроме того, для обеспечения большей прозрачности доходов и всестороннего общественного контроля необходимо полностью раскрывать в опубликованных декларациях структуру дохода, конкретизируя - какую долю составляет заработная плата главврача и имеются ли какие-то дополнительные источники дохода, считает Николай Говорин.

Напомним, поручение устранить существенную разницу в оплате труда главврачей и основного персонала больниц президент России, лидер ОНФ Владимир Путин дал после того, как в сентябре 2015 г. эту проблему подняли участники форума Народного фронта по здравоохранению. По их мнению, устранение этой диспропорции способствовало бы реальному повышению заработной платы среди медработников. В прошлом году после критики Народного фронта были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, устанавливающие соотношение зарплат руководителей и рядовых сотрудников медучреждений. За основу был взят уже закрепленный в законодательстве предельный уровень соотношения от одного до восьми, установленный для руководителей и работников федеральных госучреждений, сообщает пресс-служба ОНФ.