Официальная часть празднования Дня "голубых беретов" в столице Коми прошла у памятника "Скорбящему воину"

В столице Коми "голубые береты" начали отмечать свой праздник с торжественного митинга, который по традиции прошел возле памятника "Скорбящий воин". Десантники пришли на торжество с супругами и детьми. Виновников сегодняшнего праздника поздравили первые лица республики и города.

Как отметил в своей речи глава Коми Сергей Гапликов, 2 августа отмечается День "войск дяди Васи", а сами воздушно-десантные войска начались с мужества наших дедов и прадедов.

"Всем известна эта фамилия и вклад этого человека в становление современных воздушно-десантных войск, - сказал руководитель региона. - Вспомним 30-е годы, когда были сделаны первые прыжки с самолетов нашими дедами и прадедами. В годы Великой Отечественной войны там, где было сложно, трудно и невозможно, всегда была "крылатая гвардия". Доблестью и честью, отвагой и подвигом вы доказали во все времена, что там, где никто не пройдет, пройдет "крылатая гвардия".

Также С.Гапликов подчеркнул, что воздушно-десантные войска всегда были примером мужества, чести и доблести, с честью выполняли поставленные задачи. Многие остались на полях сражений, выполняя воинскую обязанность. Их память почтили минутой молчания.

Глава администрации Сыктывкара Валерий Козлов, поздравляя десантников и ветеранов войск с 87-й годовщиной, отметил, что "крылатая пехота" всегда была особым родом войск, которые получали задачи, кажущиеся неисполнимыми кем-то другим. И эти задачи всегда выполнялись качественно, в срок, с минимальными потерями и во благо интересов родины.

"Я хочу поблагодарить вас за вашу службу и сказать, что все призывники, которым предстоит служить в рядах вооруженных сил, в первую очередь, мечтают пройти ваш путь, но отбор проходят только лучшие из лучших, для которых ваша служба - пример", - сказал В.Козлов.

Председатель Правления КРОО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Вадим Клюпа поздравил десантников, пожелав им здоровья, твердости духа.

"Наши войска всегда считались элитой. Мы всегда были первыми во всех локальных конфликтах. Желаю вам не болеть, любить жен. За вас, мужики! Слава ВДВ!", - сказал он.

"Голубые береты" поддержали это поздравление троекратным "ура".

Председатель КРОО "Союз десантников" Юрий Беляцкий заметил, что митинг 2 августа не случайно проходит у памятника скорбящему воину. Не все вернулись из боя. Сегодня десантники заложили новую традицию: их праздник начался со службы в храме.

"Как оказалось, батюшка - тоже наш брат, десантник", - рассказал он.

В.Беляцкий зачитал приветствие от председателя "Союза десантников России".

Когда все речи были сказаны, к микрофону вышел один из десантников и обратился к главе республики с просьбой отремонтировать в этом году дороги возле Кочпонского психоневрологического интерната. Сергей Гапликов просьбу пообещал выполнить.

В завершение митинга прошло возложение цветов к памятнику "Скорбящий воин", а также мемориальному комплексу "Вечный огонь".

После официальной части празднование Дня ВДВ переместилось в Корткерос.