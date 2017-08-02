Прокуратура Усть-Вымского района защищает права работников автотранспортного предприятия

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО "Усть-Вымское пассажирское автотранспортное предприятие". Основанием для ее проведения послужило коллективное обращение работников предприятия.

Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа, в ходе проверки были выявлены нарушения, связанные с порядком начисления заработной платы и организацией охраны труда. Так в нарушение ст. 147, 372 Трудового кодекса РФ работодатель свыше полугода не производил доплату в размере минимум 4% от тарифной ставки всем водителям организации за вредные (опасные) условия труда. Установлены факты несвоевременной выплаты заработной платы, отпускных и другие выплаты.

Помимо этого, руководство предприятия нарушало требования закона об обеспечении работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. В ходе проверки установлено, что спецодеждой работники обеспечены не в полном объеме, учет и контроль выдачи средств индивидуальной защиты ведется ненадлежащим образом.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в защиту прав работников предъявлены в суд десять исковых заявлений о взыскании недоначисленной заработной платы, которые удовлетворены в полном объеме.

В отношении руководителя в ООО "Усть-Вымское пассажирское автотранспортное предприятие" прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), а в отношении главного инженера – по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). По итогам их рассмотрения Государственная инспекция труда в Республике Коми признала обоих должностных лиц виновными и привлекла их к административной ответственности.

Фактическое устранение нарушений прав работников ООО "Усть-Вымское пассажирское автотранспортное предприятие" находится на контроле районной прокуратуры.