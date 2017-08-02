На улице Морозова в столице Коми нетрезвый водитель спровоцировал двойную аварию

Вчера на улице Морозова в столице Коми произошло двойное ДТП. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 9:20 30-летний водитель ОРЕL АSТRА, двигаясь по улице Морозова в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в результате чего напротив дома №43 произошло столкновение с DАЕWОО NЕХIА.

После этого ОРЕL врезался в SКОDА SUРЕRВ.

В ДТП пострадал водитель DАЕWОО 1984-го года рождения, получивший в аварии закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация мужчине не понадобилась.

В момент аварии был пристегнут ремнем безопасности, добавили в ГИБДД.

Водитель ОРЕL в течение года за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался.