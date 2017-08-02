На лесной автодороге под Ухтой мотоцикл сбил пешехода
На лесной автодороге под Ухтой мотоцикл сбил пешехода. Инцидент зафиксирован вчера, 1 августа, в 13:18.
Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, водитель 1965-го года рождения, управляя мотоциклом "Урал" с коляской, двигался по автодороге подъезд к п.с.т. Веселый Кут со стороны автодороги Сыктывкар - Ухта в сторону Веселого Кута.
На ее третьем километре он сбил мужчину, который перебегал проезжую часть по ходу движения транспорта.
У пострадавшего - открытый перелом бедра, открытый перелом голени, тупая травма живота и грудной клетки, а также травматический шок. Мужчина госпитализирован в больницу Шудаяга.
Водитель мотоцикла в течение года на территории Коми к административной ответственности не привлекался, добавили в ГИБДД.
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