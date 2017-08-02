В Прилузье на окраине поселка Гуляшор сгорел деревянный склад
2 августа 2017 года, 9:50 | Прилузский
В Прилузском районе на окраине поселка Гуляшор, входящего в состав сельского поселения Мутница, сгорел деревянный склад.
Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике, сообщание о возгорании в деревянном одноэтажном строении поступило на пульт дежурного 1 августа в 16:43.
Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.
В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава республиканской противопожарной охраны.
Пожар удалось ликвидировать в 18:23. Постройка повреждена огнем по всей площади в 120 "квадратов".
Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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