В Прилузье на окраине поселка Гуляшор сгорел деревянный склад

2 августа 2017 года, 9:50 | Прилузский
Фото МЧС

В Прилузском районе на окраине поселка Гуляшор, входящего в состав сельского поселения Мутница, сгорел деревянный склад.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике, сообщание о возгорании в деревянном одноэтажном строении поступило на пульт дежурного 1 августа в 16:43.

Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава республиканской противопожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать в 18:23. Постройка повреждена огнем по всей площади в 120 "квадратов".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: склад, село, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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