В Прилузье на окраине поселка Гуляшор сгорел деревянный склад

В Прилузском районе на окраине поселка Гуляшор, входящего в состав сельского поселения Мутница, сгорел деревянный склад.

Как сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике, сообщание о возгорании в деревянном одноэтажном строении поступило на пульт дежурного 1 августа в 16:43.

Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава республиканской противопожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать в 18:23. Постройка повреждена огнем по всей площади в 120 "квадратов".

Погибших и пострадавших в инциденте нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.