Семейные неурядицы в Сосногорске подняли спасотряд по ложной тревоге

Сообщение о пропаже 10-летнего мальчика поступило в спасотряд Ухты из Сосногорска. К спасателям обратился обеспокоенный отец ребенка, который не мог связаться с ним по телефону.

Дежурная смена спасателей незамедлительно выехала на предполагаемое место происшествия, в то время как весь остальной отряд готовился к проведению поисков. Тревога, однако, оказалось ложной. Об этом "Комиинформу" рассказали в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми".

Прибывшим на место спасателям дали отбой. Сотрудники полиции на тот тот момент уже установили местонахождение ребенка. Весь остальной отряд, мобилизованный на поиски, также не успел приступить к работе: сообщение от правоохранительных органов поступило к спасателям по дороге в Сосногорск.

Причиной ложной тревоги стало недопонимание, которое возникло между родителями мальчика. Отец и мать, будучи в разводе, не сочли необходимым поделиться друг с другом информацией о местонахождении отпрыска. Родительнице, в отличие от бывшего супруга, было известно, что сын в порядке и находится дома, мальчик позвонил ей прежде чем отключить телефон.