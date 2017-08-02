Минприроды составило план очистки Арктики от мусора

2 августа 2017 года, 10:29 |
Фото Ярославы Пархачевой

Минприроды составило план очистки Арктики от мусора, обобщив сведения региональных дорожных карт по ликвидации накопленного ущерба экологии, сообщили "Известиям" в ведомстве.

Дорожную карту Минприроды направило в Госдуму, после чего депутаты обратились к министру природных ресурсов Сергею Донскому с просьбой выделить необходимые средства.

"Экологическая обстановка в Арктике оценивается как напряженная. Одной из причин экологического ущерба являются последствия хозяйственной деятельности первой волны освоения Крайнего Севера", — говорится в запросе депутатов.

Один из авторов обращения Владимир Сысоев считает, что "нужно принять жесткое экологическое законодательство, иначе потом мы не сможем восполнить потери".

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды выявил 102 горячих экологических точки, среди которых 33 свалки бытовых и промышленных отходов, территории, загрязненные нефтепродуктами, а также объекты накопленного вреда горнодобывающей промышленности.




Комиинформ
  Ключевые слова: план, мусор, арктика
  Рубрика: Экология
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