Васильева: "Сдавать ЕГЭ под камерами проще, чем экзамены по старинке"

2 августа 2017 года, 9:35 |
Фото из архива "Комиинформа"

Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что сдача ЕГЭ под камерами является не такой сложной задачей, как сдача 6–7 экзаменов по старому формату.

Васильева рассказала "Известиям", что за последние годы у школьников наметилась тенденция на изменение отношения к единому государственному экзамену.

Ученики всё больше стали воспринимать ЕГЭ не как "натаскивание на сдачу тестов", а как серьезный государственный экзамен. Главное, по мнению Васильевой, продолжать развивать это восприятие у школьников, тогда не будет нервного напряжения и страха перед экзаменом.

"За четыре года поменялось восприятие экзамена, пришло осознание, что это государственная итоговая аттестация, а не натаскивание на сдачу теста", –– сообщила министр.

По словам Васильевой, в этом году результаты ЕГЭ гораздо лучше, чем в предыдущем. Министр отметила успех нового формата ЕГЭ и считает, что положительный рост результатов экзамена во многом заслуга Рособрнадзора.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЕГЭ
  Рубрика: Общество
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