Центр информационных технологий Коми включен в сеть удостоверяющих центров РФ

Центр информационных технологий Коми включен в федеральную сеть удостоверяющих центров Росстата, наделенных правом оказания услуг участникам технологии сбора статистической отчетности в регионах, сообщает пресс-служба ведомства.

Свидетельство выдано сроком на один год главным межрегиональным центром обработки и распределения статистической информации Федеральной службы государственной статистики.

"Данным документом центр информационных технологий наделен правом оказания услуги удостоверяющего центра участникам технологии сбора статистической отчетности в территориальных органах Росстата от респондентов в электронном виде с электронной подписью", - отметила директор центра Анастасия Голубых.

Полномочиями по обеспечению обмена данными с Росстатом в субъектах РФ обладают: правительство, органы исполнительной власти и местного самоуправления, подведомственные им учреждения и пр. Данные госструктуры, функционирующие на территории Республики Коми, могут заказать в центре информационных технологий сертификат проверки ключа электронной подписи для направления подготовленных ими сведений в Комистат.

Напомним, центр информационных технологий в числе выполнения широкого спектра функций отвечает, в частности, за генерирование и предоставление квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей в рамках информатизации системы государственного управления и развития системы электронного правительства в Коми.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.