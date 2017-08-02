В Верховном суде Коми по делу генерала Протопопова допросили гражданскую жену фигуранта Джаббарлы 

Верховный суд Коми продолжает рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-главы УФСИНа по республике Александра Протопопова, которое началось 19 июля. Рассматриваются апелляционная жалоба на приговор, а также постановление, вынесенное в тот же день о возвращении материалов дела прокурору.

На прошлом заседании судебное следствие по делу было возобновлено и в ходе него в зале суда в качестве свидетеля по делу о взятке в процессе допросили фигуранта уголовного дела о хищении плит Р. Джаббарлы. В ходе допроса он подчеркнул, что взятку от Протопопова брал, однако "не осознавал, что совершает преступление".

Сегодня в начале заседания А.Протопопов заявил, что вопросов к Джаббарлы не имеет и задавать не будет, подчеркнув, что его позиция согласована с защитником.

Суд приступил к допросу гражданской супруги Джаббарлы - Анастасии Новиковой - в качестве свидетеля.

В процессе, отвечая на вопросы стороны обвинения, она рассказала, что сейчас руководит ООО "Эстет", созданом в 2013-м году братом её мужа. Компанией фактически руководит и сам Джаббарлы.

Новиковой известно, что её гражданский муж заключал договор на поставку овощей с УФСИН по республике. Он приносил ей договоры на подпись, сама она выполняла только технические действия, в переговорах с региональным УФСИН не участвовала.

"Договоров было много, каждый на сто с лишним тысяч рублей", - уточнила свидетель.

Всего - на сумму в пределах десяти миллионов рублей. Сколько компания получила прибыли от исполнения этих договоров, Новикова не знает.

Однако она сама обналичивала полученные средства осенью 2014-го, передавая их мужу. Для каких целей - не знает. Крупных приобретений в семье не было, заявила свидетель. По имеющимся кредитным договорам расплачивались из других средств.

Когда и при каких обстоятельствах Джаббарлы передавал крупные суммы Протопопову, Новикова также не знает.

Отвечая на вопросы стороны защиты, она показала, что ООО "Эстет" закупало овощи по всей стране. До 2014-го года фактическим собственником компании так же являлся Джаббарлы. Как расходовались заработанные от семейного бизнеса средства, куда вкладывались, знает только он, сказала гражданская жена, выступившая сегодня свидетелем.

"Меня не ставили в известность, не отчитывались", - заявила она.

Защита А. Протопопова задавала вопрос, почему свидетель отказывалась от дачи показаний в суде первой инстанции, однако этот вопрос судом был снят. Как и вопрос о том, почему показания в суде высшей инстанции неожиданно дал сам Р.Джаббарлы.

Отвечая на вопрос судьи, А.Новикова рассказала, что знакома с А.Протопоповым опосредованно, причин для его оговора у нее нет.

Напомним, 17 мая Сыктывкарский горсуд признал Александра Протопопова виновным в получении взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,8 млн.рублей.

При этом звание генерала было сохранено, но определенные должности он не сможет занимать в течение пяти лет. Кроме того, по решению суда сумма взятки в размере 625 тысяч рублей будет конфискована, имущество генерала арестовано.

Александр Протопопов обжаловал приговор. Апелляция от адвоката осужденного поступила в суд 26 мая.

Свое представление в суд направляла и прокуратура Коми, посчитав наказание слишком мягким и не согласившись с сохранением за Протопоповым звания генерала. В жалобе на приговор гособвинение указывает, что Протопопов совершил коррупционное преступление, поэтому специальное звание генерала сохранено за ним быть не может.

Кроме того, надзорное ведомство просит изменить приговор, увеличив срок основного наказания до десяти лет с отбыванием в колонии строгого режима.