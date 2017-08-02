В Ухту приедет "не тот" Медведев

2 августа 2017 года, 9:05 | Ухта

Администрация Ухты официально опровергла слухи о том, что "северную жемчужину" посетит председатель Правительства страны Дмитрий Медведев.

Информация о его готовящемся визите по случаю празднования полувекового юбилея газовиков начала появляться в местных СМИ, а также пабликах города в соцсети.

Сами ухтинцы неоднократно высказывали мнения, что активное благоустройство города этим летом началось именно в связи с приездом высокого гостя.

Оказалось, Медведев действительно посетит город. Только не Дмитрий, а Александр Медведев - заместитель председателя правления ПАО "Газпром" и в связи с открытием нового офиса ООО "Газпром трансгаз Ухта", на чем акцентирует внимание в своем сообщении, разосланном в СМИ, ухтинская администрация.

"Также сообщаем, что благоустройство города никоим образом не связано с визитом А. И. Медведева, все работы были запланированы задолго до появления этой информации", - подчеркивают в администрации.

Напомним, газовики Коми уже начали отмечать 50-летний юбилей. Одним из самых ярких событий праздника стали мероприятия в тундре, на Ямале, в июле этого года. Официальной датой рождения предприятия считается 21 августа 1967 года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Ухта, праздник, медведев, газпром, визит
  Рубрика: Политика
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