Мэр Ухты проинспектировал ход дорожных работ

2 августа 2017 года, 10:03 | Ухта
Фото администрации Ухты

Свежий асфальт на ухтинских улицах, положенный в ходе крупнейшей за последние годы дорожной кампании, проходит первую проверку на прочность. Чтобы выявить изъяны в качестве работ, Магомед Османов вместе с подрядчиками объехал участки асфальтирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ухты.

Недоумение градоначальника вызвал объем работ на улице Чибьюской – участок ремонта заканчивается прямо перед колеей, у поворота на улицу Октябрьскую. Требование заасфальтировать и сам поворот было принято, участок приведут в порядок. Аналогичную ситуацию можно наблюдать на улице 30 лет Октября, срезка асфальта остановилась здесь за 100 метров до перекрестка с улицей Бушуева. Дорожники пообещали продлить зону работ.

Вместе с первым заместителем Петром Артемьевым, специалистом "Спецавтодора" и представителем подрядчика, Магомед Османов продолжил осмотр улиц проспектом Ленина – главной городской магистралью. Критике руководителя администрации подверглись две вещи: вода, которая застаивается на обочинах, и колодцы, забетонированные по периметру. В отношении последних прозвучало требование заменить бетон, который не продержится и до весны, на качественный асфальт.

Проезжая по Ленина, Магомед Османов обратил внимание на работы в дворовом проезде между домами 65 и 61. Дорожники асфальтируют подъезд к магазинам, тогда как в пяти метрах от него, во дворе, стоит глубокая вода, и никаких работ не запланировано. Странный выбор объекта станет предметом для серьезного разбирательства, дал понять градоначальник.

В адрес качества работ на проспекте Космонавтов критики звучало на порядок меньше. Магомед Османов похвалил дорожников, но снова указал на лужи у обочин и предложил сделать специальные отводы. "Всё понятно, подвели итоги, работаем дальше", - кратко прокомментировал итоги дорожной ревизии представитель ООО СПК "Темп-Дорстрой". На завершение всех работ у дорожников остается один месяц.

Комиинформ
  Ключевые слова: Ухта, строительство, ремонт, дороги, администрация
  Рубрика: Политика
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