С начала года воркутинский водоканал и интинские шахты увеличили свой долг перед Комиэнерго на 108 млн рублей

1 августа 2017 года, 18:49 | Инта, Воркута
Фото Комиэнерго

За первое полугодие 2017 года просроченная дебиторская задолженность за передачу электроэнергии по сетям филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" увеличилась на 89 млн. рублей и на 1 июля составила 752 млн. рублей. Работа с должниками ведется строго в соответствии с законодательством Российской Федерации, сообщили "Комиинформу" в пресс-службе энергокмпании.

Больше половины просроченной задолженности - 399 млн. рублей - приходится как на старое предприятие АО "Шахта Интауголь", так и на созданное с 1 марта 2017 года АО "Интауголь": только с начала года они нарастили 68 млн. рублей долга. Еще один крупный должник – ООО "Водоканал" (г.Воркута): их долговой портфель сегодня составляет 278 млн. рублей, из которых 40 млн. рублей – долг с начала года. В отношении этих должников введены ограничительные меры по энергоснабжению объектов предприятия.

Специалисты филиала "Комиэнерго" ведут планомерную работу со всеми предприятиями, имеющими просроченную дебиторскую задолженность: взыскание в судебном порядке, в том числе применение штрафных санкций. Все ограничения электроснабжения должникам вводятся в крайних случаях и в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, вопросы неплатежей градообразующих и инфраструктурных предприятий за оказанные услуги по передаче электрической энергии перед филиалом "Комиэнерго" обсуждаются на комиссии по мониторингу ситуации с расчетами при Правительстве Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: комиэнерго, долги
  Рубрика: Экономика
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