В Воркуте помянули расстрелянных в 1953-м году заключенных

1 августа 2017 года, 18:36 | Воркута
Фото пресс-службы администрации Воркуты

В Воркуте помянули расстрелянных в 1953-м году заключенных.

1 августа у юршорского мемориального комплекса прошло торжественное поминовение. Организатором поминального мероприятия выступила воркутинская общественница Валентина Долгополова при содействии администрации города.

Почтили память жертв массового расстрела и возложили цветы к могилам погибших представители органов власти и другие общественники.

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Священнослужители Воркуты во главе с епископом Воркутинским и Усинским Иоанном отслужили заупокойную литию по невинно убиенным. Владыка рассказал также о ряде запланированных епархией мероприятий, приуроченных к "красному террору" и столетию Октябрьской революции 1917 года, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Ежегодно в этот день воркутинцы отдают дань памяти событиям 1953 года. Заключенные лагерного отделения строящейся шахты №29 выступили с требованиями облегчить условия их труда и быта. После смерти Сталина и начала массовых амнистий узники "Воркутлага" тоже рассчитывали на некоторые послабления лагерного режима, но закончилось все тем, что 53 заключенных были расстреляны, а свыше 100 человек ранены.

Комиинформ
  Ключевые слова: расстрел, память, ГУЛАГ
  Рубрика: Общество
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