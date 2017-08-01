В Воркуте помянули расстрелянных в 1953-м году заключенных
В Воркуте помянули расстрелянных в 1953-м году заключенных.
1 августа у юршорского мемориального комплекса прошло торжественное поминовение. Организатором поминального мероприятия выступила воркутинская общественница Валентина Долгополова при содействии администрации города.
Почтили память жертв массового расстрела и возложили цветы к могилам погибших представители органов власти и другие общественники.
Священнослужители Воркуты во главе с епископом Воркутинским и Усинским Иоанном отслужили заупокойную литию по невинно убиенным. Владыка рассказал также о ряде запланированных епархией мероприятий, приуроченных к "красному террору" и столетию Октябрьской революции 1917 года, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.
Ежегодно в этот день воркутинцы отдают дань памяти событиям 1953 года. Заключенные лагерного отделения строящейся шахты №29 выступили с требованиями облегчить условия их труда и быта. После смерти Сталина и начала массовых амнистий узники "Воркутлага" тоже рассчитывали на некоторые послабления лагерного режима, но закончилось все тем, что 53 заключенных были расстреляны, а свыше 100 человек ранены.
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Интервью
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
День памяти о погибших в Первой мировой войне.
В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.