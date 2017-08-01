Делегация Коми вернулась с этнофутуристического фестиваля

Гости из Великобритании, Бельгии, Германии и Москвы устроили запуск воздушных змеев, а Юрий Лисовский из Республики Коми открыл этнофутуритический перформанс "Птицы и Люди" у сторожевой башни музея.

В деревне Хохловка Пермского края завершился Международный фестиваль современных этнических культур КАМВА-2017.

Фото Юрия Лисовского

28 июля гости и участники Камвы встретились на территории архитектурно-этнографический музей "Хохловка", развернули палаточный лагерь и совершили пешую экскурсию по маршруту Хохловка-Карасье-Глушата.

Вечером на открытии фестиваля гостей поприветствовали директор Наталья Шостина и музыкальный продюсер Эдуард Андриянов. Музыкальная программа стартовала с выступления фольклорной группы "Сипертас" из с. Нившера Республики Коми. Они представили коми песенный фольклор, бытующий в родном селе. Эстонская группа "Obinitsa Seto Grupp" воспроизвела песенное собрание народа сето, а Андрей Виноградов из Москвы познакомил с музыкальным инструментом хёрди-гёрди, который напомнил зрителям шарманку.

29 июля на главной поляне музея развернулся Город мастеров, где устроили выставку-продажу сувениров, украшений, изделий народных промыслов, прошли различные мастер-классы для детей и взрослых.

30 июля программа "Этнокино" стартовала с демонстрации коллекций этнографических фильмов о финно-угорских народах, созданных филиалом ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Заведущая отделом этнокультурного развития Центра Лилия Чупрына презентовала новые видеоработы – "Бесермяне. Осенние проводы" и "Эстонцы. Крымская история". Площадка работала на протяжении двух фестивальных дней. За это время были представлены фильмы из России, Эстонии и Финляндии.

Шоу-показ коллекций художников-модельеров из Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ижевска, Челябинска, Перми состоялся на площадке "Этномода".

В последний фестивальный день устроили праздник "Нового хлеба". Гости увидели, как происходила жатва хлебного поля в старину и провели обряд первого снопа с сопровождением песен, игр и общим хороводом. В кульминации праздника выбрали лучший хлеб, испечённый по традиционному рецепту.

На концертных площадках Камвы выступили: певица Инна Бондарь и группа "Балаканица" (Молдова, Москва), коллективы "Tui Mamaki и Kottarashky & The Rain Dogs" (Франция, Болгария), "Морама" (Республика Мордовия), дуэт "Живые Ворота" (Москва), дуэт " Шаманакама" (г. Пермь), фольклорный ансамбль "Огнецвет и Узоры" (г. Пермь).

Завершилось мероприятие программой "Камваджем" – выступлением всех участников на площадке "Эколагеря". Певцы и музыканты, подстраиваясь друг под друга, импровизировали, создавая новые композиции прямо перед зрителями, сообщает Инфоцентр "Финноугория".

***Международный фестиваль "Камва" – фестиваль современных этнических культур, ежегодно проводится в Пермском крае с 2006 года. Участники фестиваля – как популярные, так и малоизвестные российские и зарубежные музыканты, художники, модельеры и мастера прикладного искусства. За время проведения фестиваля в нем прияло участие более 200 проектов из 40 регионов России, а также гости из Финляндии, Норвегии, Великобритании, Эстонии, Венгрии, Германии, Индии, Китая, Марокко, Франции, Ирландии, Болгарии и других стран. Программа Камвы насыщена яркими событиями и разноформатным творчеством.

Организаторы фестиваля: Пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодежных проектов "Камва", Министерство культуры Пермского края.

Информационный партнёр: филиал ГРДНТ им. В. Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".